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Yaşam

Ergenekon sağını İlsever ameliyata alındı

Ergenekon davasının tutuksuz sanıklarından İP Genel Başkan Yardımcısı ve Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Ferit İlsever, akciğer ameliyatına alındı.

13 Ekim 2008 03:00

"Ergenekon" davasının tutuksuz sanıklarından İşçi Partisi (İP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Ferit İlsever, akciğer ameliyatına alındı.
Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tahliye talebinde bulunan ve bu talebi 29 Temmuz 2008'de kabul edilen İlsever, akciğer rahatsızlığı nedeniyle tetkikleri yapılmak üzere dün Süreyyapaşa Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'ne getirildi.
Tetkiklerin ardından "açık akciğer ameliyatı" yapılması kararlaştıralan İlsever, bu sabah aynı hastanede operasyona alındı.
İlsever'in avukatı Osman Aydın Şahin, müvekkilinin kaburgası açılarak patolojik inceleme için doku alınacağını, incelemenin sonucuna göre ameliyatın seyrinin değişebileceğini söyledi. Şahin, operasyonun en az 3 saat süreceğini bildirdi. 

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