Ergenekon Partisi kuruluyor!

İzmir Barosu avukatlarından Tarcan Ülük, kısa adı ER Parti olan Ergenekon Partisi'ni kurmak için çalışmalara başladıklarını bildirdi.











Ülük, düzenlediği basın toplantısında partinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"Ergenekon, ’Ne mutlu Türk’üm’ diyen herkesin övünç duyduğu değerler manzumesinin simge adıdır" diyen Ülük, partinin kuruluş işlemlerini 29 Ekim’e yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kuracakları partinin diğer partilerden temel farklılıkları bulunduğunu anlatan Ülük, "ER Parti’nin manevi lideri Mustafa Kemal Atatürk olarak kabul edilmiştir. ER parti bu nedenle lidere dayanan bir parti olmayacaktır. Zira bir lidere ihtiyaç duymamaktadır. Manevi liderin izinden gidecek kadrolara ihtiyaç duymaktadır sadece" dedi.

Ülük, ER Parti logosunun neslinin tükendiği sanılan yeniden Anadolu’da görülen özgürlüğü simgeleyen "Anadolu Parsı" olarak belirlendiğini bildirdi.