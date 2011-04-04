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Yaşam

Ergenekon Koşusu'nda Haberal koşacak

6 Nisan'a yapılacak Ergenekon Koşusu'nda Haberal isimli at koşacak.

04 Nisan 2011 03:00

T24- Adana Yeşiloba Hipodromu'nda 6 Nisan'a yapılacak Ergenekon Koşusu'nda Haberal isimli at koşacak.

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu yargılanırken, Adana'dan da ilginç bir haber geldi.

Adana Yeşiloba Hipodromu'nda 6 Nisan'da Arap safkanların katılacağı Grup 3 Ergenekon Koşusu yapılacak. Koşuda Mehmet Altunbaş'ın sahip olduğu 'Haberal' isimli at da start alacak.

Son anda bir aksilik olmazsa ve kaliteli safkan, kayıtlı olduğu koşudan çıkarılmazsa, Haberal birincilik ödülü 75 bin ira olan koşuyu kazanmak için vargücünü ortaya koyacak.

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