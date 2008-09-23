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Politika

Ergenekon İP’e uğradı

Doğu Perinçek'in eski avukatı ve Aydınlık dergisi yazarı Emcet Olcaytu 'Ergenekon' soruşturması kapsamında Kadıköy'de gözaltına alındı.

23 Eylül 2008 03:00

İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek'in eski avukatı ve Aydınlık dergisi yazarı Emcet Olcaytu ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Kadıköy'de gözaltına alındı.

Olcaytu'nun avukatı Murat Bülent Hattatoğlu, soruşturma kapsamında, müvekkilinin Kadıköy Ziverbey'deki evinde İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince arama yapıldığını bildirdi.

Aramalar sonrası Olcaytu'nun gözaltına alınarak emniyete götürüldüğünü belirten Hattatoğlu, Emcet Olcaytu'nun, bir dönem, halen aynı soruşturma kapsamında tutuklu Perinçek'in avukatlığını üstlendiğini ifade etti.

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