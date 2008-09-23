Ergenekon İP’e uğradı

İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek'in eski avukatı ve Aydınlık dergisi yazarı Emcet Olcaytu ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Kadıköy'de gözaltına alındı.



Olcaytu'nun avukatı Murat Bülent Hattatoğlu, soruşturma kapsamında, müvekkilinin Kadıköy Ziverbey'deki evinde İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince arama yapıldığını bildirdi.



Aramalar sonrası Olcaytu'nun gözaltına alınarak emniyete götürüldüğünü belirten Hattatoğlu, Emcet Olcaytu'nun, bir dönem, halen aynı soruşturma kapsamında tutuklu Perinçek'in avukatlığını üstlendiğini ifade etti.

