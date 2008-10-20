Ergenekon duruşmasında ilginç diyalog

Mahkeme heyeti, duruşmayı saat 13.00'a kadar ertelerken duruşma salonu önünde ilginç diyaloglar yaşandı.



Duruşma salonu kapısında bekleyen tutuklu sanıklardan Drej Ali lakaplı Ali Yasak, DTP Milletvekili Sırrı Sakık'a yönelerek, esprili bir şekilde "Siz niye buradasınız, siniz ne işiniz var burada" dedi.



Bunun üzerine Sakık, "Asrın davası diye geldik" ifadelerini kullandı. Ali Yasak, avukatların yaptıkları itirazları da eleştirerek, avukatlardan ortak bir karar alıp öyle konuşmalarını istedi.

Duruşmanın eninde sonunda yapılacağını belirten Yasak, "Duruşmanın ertelenecek olması, tutuklu sanıklara zarar verir. Bugün görüyorum. Bazı avukatlar iddianamenin tamamının ve eklerinin de okunmasını talep edeceklermiş. Bunların okunması davayı 2 ay uzatır. O da sanıklara zarar verir" diye konuştu.



Bunun üzerine bir sanık avukatı, "Ortada bir örgüt yok. İddianamenin ve eklerinin okunmasının talebi yersizdir" dedi. Bunun üzerine "Zaten örgüt olsaydı lider konuşur, ortak herkesten tek ses çıkardı" diyen Ali Yasak, Sırrı Sakık'a yönelerek, "Örgüt işte orada. Onlar 10 dakikada oturup her şeyi çözüyorlar" dedi.

