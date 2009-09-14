Ergenekon dinlemesine Süleyman Demirel de takılmış

Prof. Gürüz ile Demirel’in yaptığı bir konuşmanın içeriği 3. iddianamenin ek klasörlerinde yer alan bir belgeye göre delil klasörüne konulmadı.



Ergenekon davası kapsamında yapılan dinlemelere, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in de takıldığı ortaya çıktı. Üçüncü iddianamenin ek klasörlerinde yer alan bir belgeye göre, eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz ile Demirel’in yaptığı konuşma kaydedildi. Ancak, görüşmenin içeriği delil klasörüne konulmadı.



Sezer’i vermişlerdi



Ergenekon soruşturması kapsamında teknik takibe alınan eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz’ün cep telefonundan 17 Mayıs 2008 ile 3 Ocak 2009 arasında yaptığı 118 görüşme kayda alındı.



Bu görüşmelerin çoğunluğu soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski rektör ve akademisyenlerle yapılmış. Gürüz’ün görüşmeleri arasında 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’le yaptığı bir görüşme de yer aldı.



6 Ağustos 2008’de yapılan bu görüşmeye ait iletişim tespit tutanağı ek klasörlere konulmadığı için içeriği bilinmiyor.



Aynı soruşturma kapsamında tutuklanan ikinci Ergenekon davası sanığı Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay’ın 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’le yaptığı bir görüşme de teknik takibe takılmıştı. Ancak, Sezer’in görüşmeleri ikinci Ergenekon iddianamesinin delil klasörlerinde yer almıştı.



‘Cep’ten Gül çıktı savcılığa başvurdu



Ergenekon soruşturması kapsamında İşçi Partisi’nde (İP) yapılan aramalarda ele geçirilen, MİT’in hazırladığı “Karargâh Evleri” şemasında “1 numara” olarak gözüken İbrahim Arslan’ın adresinde işyeri bulunan GSM bayisi Ozan Ezik’in cep telefonundan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve ailesinin fotoğrafları çıktı.



Ezik, fotoğrafları, gözaltına alındığında verdiği Apple İphone marka telefonunu teslim aldıktan sonra incelerken fark etti.



Avukatı aracılığıyla telefonunu yeniden askeri savcılığa teslim eden Ezik, fotoğrafları kimin kaydettiğinin araştırılmasını istedi.



Ezik, avukatı aracılığıyla Hava Kuvvetleri Askeri Savcılığı’na verdiği dilekçede şunları kaydetti:



“Savcılığınızca ‘Karargâh Evleri’ yapılanması adı ile yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve incelenmek üzere telefonuna el konulan, müvekkilim Ozan Ezik’e ait beyaz renkli Apple İphone marka telefon 21 Temmuz 2009 tarihinde teslim alınmış ve kargo ile İstanbul’a (kendisine) gönderilmiştir. Ozan Ezik, telefonda kendisine ait olmayan bazı resim ve kayıtların bulunduğunu görmesi üzerine, makamınızla ilişkiye geçmiş ve kendisinden telefonun gönderilmesi istenmiştir. Müvekkilime ait olmayan kayıtların kaynağının araştırılmasını talep ederiz.”