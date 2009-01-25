Ergenekon definecileri

8-12 Ocak tarihlerinde polis ekiplerince yapılan Ergenekon kazılarını fırsat bilen üç defineci, "Nasıl olsa her yer kazılıyor, kimse şüphelenmez" diye ellerindeki krokiyle Altındağ’da hazine aradı.



Kısa süren arama çalışmalarına rağmen şansları yaver giden ve MÖ 2000’li yıllara ait çeşitli tarihi eserler bulan defineciler tutuklandı. Uzmanlar, ele geçen tarihi eserlerin değerinin 50 milyon dolara kadar çıkabileceğini söyledi.



Ergenekon soruşturması kapsamında, 8-12 Ocak tarihleri arasında Ankara’nın değişik bölgelerinde silah ve cephane bulmak için kazı yapılırken, üç defineci, bu kazıları kendileri için fırsata çevirmek istedi. Üç şüpheli "Ankara’nın her yerinde kazı var. Bu günlerde kazı yapmamız dikkat çekmez, polis olduğumuzu sanırlar" diyerek, bir yıldır ellerinde bulunan krokiyle 9 Ocak tarihinde Altındağ’da merkezi bir bölgede define aramaya koyuldular.



Hazine çıktı



Uğur S., Ali R.G. ve Ünal Y., altı-yedi saat sonra üç metre derinlikte, M.Ö. 2000 yılına ait taş balta, Roma dönemine ait işlemeli bronz ayna, beş bronz mühür damga, beş bronz yüzük, 16 bronz sikke, prehistorik döneme (tarih öncesi çağ) ait çakmaktaşı ve alet, Grek ve Bizans dönemine ait sekiz sikke ile geç döneme ait mızrak ucu buldu.



Ertesi gün tarihi eserlerin piyasa değerlerini araştıran üç arkadaş, polislerin irtibatlı olduğu kişilerle görüşmek istedi. Durumdan haberdar olan Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Bürosu ekipleri, aynı gün yakaladı.



Müzeye gidecekler



Anadolu Medeniyetler Müzesi’nde üç uzmanın incelediği tarihi eserlerden M.Ö. 2000 yılına ait taş balta, Roma dönemine ait işlemeli bronz ayna ve prehistorik döneme (tarih öncesi çağ) ait çakmaktaşı ile alete paha biçilemedi.



Tarihi eserlerin piyasa değerinin 50 milyon dolara kadar yükselebileceğine dikkat çekildi.



Kayıt altına alınan eserler, bakımları tamamlandıktan sonra sergilenmek üzere müzeye gönderilecek.



3’ü de tutuklandı



Emniyette iki gün sorgulanan Uğur S., Ali R.G. ve Ünal Y., el çizimi krokinin bir yıl önce ellerine geçtiğini söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler mahkemece, "Tarihi eser kaçakçılığı, izinsiz define arama" suçlarından tutuklanarak cezaevin

