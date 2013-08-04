'Ergenekon davasıyla ilgili karar vermek Vali Mutlu'nun işi değil'

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun, Ergenekon davasının karar duruşmasına izleyici alınmayacağını açıklamasına iktidar partisinden de bir tepki geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, "Duruşma salonuna seyirci alınıp alınmayacağına karar vermek mahkemenin işidir, sayın valinin değil" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, "Duruşmaya kimlerin alınacağını açıklamak valinin işi değildir" dedi.

Karabük’te katıldığı iftar programında konuşan Şahin şunları söyledi:

"Duruşma salonuna kimler alınacak, seyirci alınacak mı, alınmayacak mı? Bunların kararını mahkemeler verir. Mahkemeler bağımsızdır ve tarafsızdır. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, ‘İşte şunlar, şunlar duruşmaya alınmayacak’ diye açıklama yapmış.

Herkes dikkatli olacak

Bu sayın valinin işi değildir. Bu mahkemelerin işidir. Sayın valinin işi adliye dışında bir olumsuzluk meydana gelirse onunla ilgili tedbirleri almaktır. Eğer bazı açıklamalar karşısında mahkeme birtakım kararlar almışsa bu kararları kamuoyuna açıklaması gereken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıdır.

Yürütme organının bir üyesi değildir. Dolayısıyla herkes dikkatli olacak, herkes kendisine çizilmiş olan sınırlar içinde görevini en iyi şekilde yapmaya çalışacak. Mahkemeler de savcılar da valilik de tabii ki güvenlik güçleri de."