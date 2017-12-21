Ergenekon Davası'nın üçüncü duruşması görüldü

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) YARGITAY\'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan 211 sanıklı Ergenekon davasının üçüncü duruşması yapıldı. Duruşmada söz alan bazı sanıkların, \"Bu davada görev yapan hakim ve savcılar, hepsi ya hapis ya da yurtdışında kaçaklar. Bu davada derhal beraat kararı verilmelidir\" demesi üzerine, Mahkeme Başkanı Metin Tamirci, \"Biz sizden daha çok karar vermek istiyoruz. Gelecek duruşma inşallah karar için toplanacağız\" dedi.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmada, 18 sanık ve çok sayıda avukat hazır bulundu. Duruşmada söz alan sanıklardan Mustafa Dönmez, Ankara Zir Vadisi aramaları sırasında çekilen 3 dakikalık görüntüyü mahkeme heyetine sundu. Görüntülerin Ergenekon davası sırasında mahkemelerden kaçırıldığını öne süren sanık Dönmez, \"Bu görüntüleri 7 yıl sakladılar. Araştırıp buldum. Hala onların ürettiği deliller üzerinde dava dosyası uzuyor. Ben bu CD’yi Emniyet Genel Müdürlüğü’nden aldım\" dedi. Bunun üzerine CD açılarak duruşmada izlendi. Sanık Dönmez, sanık Mustafa Dönmez, Zir Vadisi’ndeki mühimmatların gazeteye sarılı halde bulunduklarını da anımsatarak \"Mühimmatları üzerinde tarih olan gazeteye sarmışlar. Bu kadar salak insanlar bunlar. O tarihte ben askeri cezaevindeydim\" dedi.

\"BEN ÖLDÜKTEN SONRA ADALET İSTEMİYORUM\"

Sanık İbrahim Özcan da söz alarak \"Bu dava yüzyılın davası. Darbe ile ve örgüt yöneticiliği suçlamasıyla yargılanıyorum. Benim hakkımda soruşturma yapan görevliler, kovuşturmada görev yapan hakim ve savcılar, hepsi ya hapis ya da yurtdışında kaçaklar. Beni gözaltına alan polis şu anda Amerika\'daki davada tanıklık yapıyor. Beni teröristler bu şekilde tuttu, yargıladı. Ailelerimiz dağıldı. İşim battı. Hayatım karardı. Beni eşkıyalar değil, devlet soydu. O dönem onlar polisti, yargıçtı. Ben öldükten sonra adalet istemiyorum. 5 yılım bir hücrede geçti. Ben miyim terörist, onlar mı terörist, bir an evvel karar verilmesini talep ediyorum\" dedi.

\"SANIK YOK, HEPİMİZ MÜŞTEKİYİZ\"

Sanık Mahir Akar ise \"Ara kararlarınızla önceden verilen kararlara meşruiyet kazandırıyorsunuz. Lütfen yapmayın, 10 senedir sürüyor bu dava. Beraat bile doğru olmayacak, yok hükmünde kararı vermenizi talep ediyorum\" diye konuştu. Sanık Mehmet Fikri Karadağ ise \"Burada sanık yok. Hepimiz müştekiyiz. Bu Ergenekon davasının bu kanlı örgüt tarafından nasıl hazırlandığı açık. Bir an evvel davanın bitirilmesini talep ediyorum, uzatmadan karar verin\" dedi. Sanık Karadağ\'ın avukatı da \"Bugün bu davayı bitirin, Çin işkencesi de bitsin\" dedi. Sanıklardan Bedrettin Dalan\'ın avukatı Oğuzcan Bahar ise \"Önceki yargılamayı yapan mahkemenin hakimi ve savcıların Güneydoğu\'da PKK\'nın kurduğu mahkeme gibi, terörist oldukları ortaya konulmuştur. Devletin itibarını, hukukun üstünlüğünü geri vermek için bir an önce beraat kararı verilmesini talep ediyoruz\" diye konuştu. Sanık Levent Ersöz\'ün avukatı da müvekkilinin Ankara\'da olduğunu belirterek talimatla ifadesinin alınmasını talep etti.

MAHKEME BAŞKANI: \"BİZ SİZDEN DAHA ÇOK KARAR VERMEK İSTİYORUZ\"

Sanık ve avukatlarının davanın bir an önce bitirilmesi talepleri üzerine Mahkeme Başkanı Metin Tamirci, kapatılan 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Ergenekon davasının gerekçeli kararının 8 ay sonra vermesini hatırlatarak \"Biz davayı bitirdiğimiz zaman gerekçeli kararı da açıklayacağız. 8 ay beklemeyeceğiz. Biz sizden daha çok karar vermek istiyoruz. Gelecek duruşma inşallah karar için toplanacağız\" dedi.

DURUŞMA 26 NİSAN\'A BIRAKILDI

Taleplerin tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti ara kararında, mahkumiyet kararlarına dayanak belgelerindevlet sırrı niteliğinde olup olmadığının, ele geçirildikleri tarih itibariyle devlet sırrı niteliği taşıyıp taşımadıklarının, belge üzerindeki yasaklamanın suç tarihi itibariyle devam edip etmediğinin, belgelerin ait olduğu ilgili kurumlara yazı yazılarak sorulmasına karar verdi. Sanık Mustafa Dönmez\'in sunduğu CD\'nin emniyet müdürlüğünden verilip verilmediğinin de sorulmasına hükmeden heyet, sanık Levent Ersöz\'ün Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile gelecek celse ifadesinin alınmasına karar verdi. Duruşma, 26 Nisan\'a bırakıldı.

BAŞBUĞ’UN DA BULUNDUĞU 63 SANIĞIN DOSYASI AYRILMIŞTI

Yargıtay\'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan 274 sanıklı Ergenekon davasında, önceki celse verilen ara kararlar doğrultusunda aralarında eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ\'un da bulunduğu 63 sanığın dosyası ayrılmıştı. Böylece davadaki sanık sayısı 211’e düşmüştü.