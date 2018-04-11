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Ergenekon davasının karar duruşmasının görüntüleri yayınlandı

Kararın açıklanmasının ardından eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ salonu terk ediyor

11 Nisan 2018 01:52

Cumhuriyet tarihinin en önemli yargılamalarından 'Ergenekon' davasının 05 Ağustos 2013'te görülen karar duruşmasının görüntüleri yayınladı.

TIKLAYIN-Ergenekon'da karar duruşması 3 saat gecikmeli olarak başladı

 5 yıl sonra Oda tv'nin yayınladığı görüntülerde, kararın açıklanmasının ardından Doğu Perinçek'in gösterdiği tepki ve salondan çıkarılışı ile davada tutuklu yargılanan CHP Milletvekilleri Tuncay Özkan’ın “Bu suçlar benim madalyam olacak” sözünü ile Mustafa Balbay’ın “buradan çıkacağız” açıklaması yer alıyor. 

Karar duruşmasını çok sayıda CHP milletvekilinin takip ettiği görülürken 'Darbeye teşebbüsten' suçundan müebbet cezası verilen eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un salonu terk ettiği görülüyor.

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