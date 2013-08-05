Ergenekon'da karar duruşması 3 saat gecikmeli olarak başladı

Cumhuriyet tarihinin en önemli yargılamalarından “Ergenekon” davasında 5 yılın ardından karar duruşması 3 saat gecikmeli olarak 12.00 sularında başladı.

Ergenekon'da saat 12:00 olduğunda karar duruşması için sanıklar salona alındı. İlker Başbuğ, Mehmet Haberal, Mustafa Balbay'ın da aralarında bulunduğu sanıklar, izleyici bölümünde bulunan milletvekillerinin alkışları arasında salona girdi. Tutuklu sanık Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, Türk bayrağı açtı.

Balbay: Sıcak bir sonbahar geliyor

Salona giren CHP Milletvekili Mustafa Balbay, "Biz kendimizi halkın adaletine teslim ediyoruz. Sıcak bir sonbahar geliyor. Herkes hazırlansın, bizi halktan koparamayacaklar" diye seslendi. Bu sırada salondan, "Her yer Silivri. Her yer taarruz" sloganları atıldı.

Duruşma salonuna sanık avukatları, milletvekilleri ve sarı basın kartı olan gazeteciler alınmazken, çok sayıda kişi geceden itibaren Silivri'nin yolunu tuttu.

Güvenlik görevlileri, bölgede olağanüstü güvenlik önlemleri aldı. Mahkeme binasının çatısına keskin nişancılar yerleştirildi.

Silivri hava sahası tüm sivil uçuşlara kapatılırken, mahkeme heyeti alınan önlemlerin, Yunanistan’daki DHKP-C operasyonu ve mahkeme heyetinin tehdit edilmesiyle ilgili olduğunu belirtti.

Tarlalarda kovalamaca yaşandı

Öte yandan, tarlalardan mahkemeye gitmek isteyen Atatürkçü Düşünce Derneği, Türkiye Gençlik Birliği, Halk ve Eşitlik Partisi ile Halkın Kurtuluş Partisi flamaları taşıyan bir başka grubu, önce jandarma daha sonra polis durdurdu.

Anonslara rağmen ilerlemek isteyen grubu, jandarma ve polis ekipleri, kalkanlarla iterek E-5 yoluna doğru uzaklaştırdı. Grup, slogan atarak ve marş söyleyerek beklemeyi sürdürdü. Yol kenarına park edilen araçlar da çekiciler tarafından kaldırıldı.

İnce: Her yer OHAL olmuş

Tarihi duruşmayı izlemek için çok sayıda CHP Milletvekili de Silivri’ye gitti. Mahkeme önünde açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, "Türkiye'nin her yeri olağanüstü hal, Türkiye'nin her yeri sıkıyönetim olmuş” dedi. Yani 'Tayyip istifa, hükümet istifa' diye slogan atmanın darbe olarak anlaşıldığı bir ülkede yaşıyoruz" diye konuştu. İçler acısı bir durum yaşandığını belirten İnce, “Bir de sevindirici bir şey var. Bu kadar baskı, bu kadar zulüm, bu kadar insafsızca davranış bile bu milleti yıldıramıyor” dedi. İnce, kararın ne olacağına ilişkin bir soruya "Burada adalet dağıtılmadığı için verilecek sonuç da beni ilgilendirmiyor" karşılığını verdi.