T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Ergenekon Davası'nın hâkimi Hasan Hüseyin Özese tutuklandı

Darbe girişimine ilişkin Sakarya'da 3 hâkim tutuklandı

21 Temmuz 2016 19:44

Sakarya’da darbe girişimi sonrası FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 24 hâkim ve savcıdan 3 hâkim mahkemece tutuklandı. Tutuklananlar arasında Ergenekon Davası’na bakan mahkeme başkanı hakim Hasan Hüseyin Özese de bulunuyor.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya Adliyesi’nde görev yapan 24 hakim ve savcı adliyeye sevk edildi.

Sabaha kadar süren sorgulama sonrasında Ergenekon Davası’na bakan döneminİstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Hüseyin Özese, hakimler Tarık Çağlayan ile Muhammet Tokalı tutuklandı. 18 hakim ve savcı ise adli kontrol ile serbest bırakıldı. Mahkeme 3 hakim ve savcıyı ise serbest bıraktı.

ETİKETLER

Ergenekon DavasıhakimHasan Hüseyin Özesetutuklandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24