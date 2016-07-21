Ergenekon Davası'nın hâkimi Hasan Hüseyin Özese tutuklandı

Sakarya’da darbe girişimi sonrası FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 24 hâkim ve savcıdan 3 hâkim mahkemece tutuklandı. Tutuklananlar arasında Ergenekon Davası’na bakan mahkeme başkanı hakim Hasan Hüseyin Özese de bulunuyor.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya Adliyesi’nde görev yapan 24 hakim ve savcı adliyeye sevk edildi.

Sabaha kadar süren sorgulama sonrasında Ergenekon Davası’na bakan döneminİstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Hüseyin Özese, hakimler Tarık Çağlayan ile Muhammet Tokalı tutuklandı. 18 hakim ve savcı ise adli kontrol ile serbest bırakıldı. Mahkeme 3 hakim ve savcıyı ise serbest bıraktı.