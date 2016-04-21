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Ergenekon davasında karar günü

Ergenekon davası, Ümraniye'deki bir gecekonduda 12 Haziran 2007'de 27 el bombasının ele geçirilmesiyle başlamıştı

21 Nisan 2016 03:39

Ümraniye'deki bir gecekonduda 12 Haziran 2007'de 27 el bombası ele geçirilmesiyle başlayan Ergenekon davası, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin bugün kararını açıklamasıyla 9 yıl sonra karara bağlanmış olacak.
 
Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, emekli orgeneraller Şener Eruygur, Hurşit Tolon, Hasan Iğsız, emekli tuğgeneraller Veli Küçük, Levent Ersöz ile Yalçın Küçük, Doğu Perinçek, Tuncay Özkan, Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal'ın da aralarında olduğu 274 sanıklı Ergenekon davasının 6 Ekim 2015'te Yargıtay 16. Ceza Dairesinde başlayan temyiz duruşmaları, 28 Ekim 2015'te tamamlandı.

Ergenekon davası temyiz duruşması, Yargıtay tarihinde, 17 oturumun yapıldığı Balyoz Planı davasından sonra en uzun süren duruşma oldu.

Milliyet'te yer alan habere göre, Yargıtay 16. Ceza Dairesi Başkanı Eyüp Yeşil, duruşmalı temyiz isteyen sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından Ergenekon davasıyla ilgili kararı 21 Nisan 2016'da açıklayacaklarını belirtmişti. Sanıklar ve avukatlarını dinleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi heyeti, dosyayı 6 ay inceledi. Heyetin karar üzerindeki çalışmaları tamamlandı. Kararın, Yargıtay Konferans Salonunda açıklanması bekleniyor. Dava, 9 yıl sonra karara bağlanmış olacak. 

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