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'Ergenekon' davasında bir tahliye

Mahkeme heyeti, 4,5 yıldır tutuklu yargılanan Oğuz Bulut'un tahliyesini karar verdi

15 Nisan 2013 22:11


"Ergenekon" davası kapsamında tutuklu yargılanan Oğuz Bulut'un tahliyesine karar verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, mahkeme heyeti ara kararlarını açıkladı.

Mahkeme heyeti, 4,5 yıldır tutuklu yargılanan Oğuz Bulut'un tahliyesini kararlaştırarak, hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu.

Mahkeme ayrıca, bugünkü oturumda salonu topluca terk eden avukatlar hakkında gereğinin yapılması için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına ve İstanbul Barosuna bildirilmesine hükmederek, yine bugünkü duruşmaya mazeretsiz katılmayan sanık avukatları hakkında da gereğinin yapılması için İstanbul Barosu'na yazı yazılmasını kararlaştırdı.

Duruşma 22 Nisan Pazartesi gününe ertelendi.

 

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