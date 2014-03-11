Ergenekon davasında 19 tahliye, 7 ret

"Ergenekon" davasında 19 sanık hakkında tahliye kararı verildi. Emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ün de aralarında olduğu 7 sanığın tahliye talebi ise reddedildi.

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un ardından, 19 sanık hakkında tahliye kararı verildi. İlk tahliye haberi, İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nden geldi.

Mahkeme; gazeteci Tuncay Özkan, Sedat Peker ve emekli Albay Levent Göktaş'ın tahliyesine karar verdi.

Mahkeme heyeti tahliyeye gerekçe olarak, "sanıkların tutuklu kaldıkları süre, delillerin toplanmış olması ve karartılma kuşkusunun kalmaması, ikametgah sahibi olmaları, karar onansa dahi kesinleşebilmesi için geçebilecek muhtemel süre, kararın bozulması halinde telafisi mümkün olmayan mağduriyetlere neden olabilecek olması, tutuklamanın tedbir olması, benzer konumda tahliye edilmiş sanıklar da bulunması nedeniyle bunun adalet duygularını incitebilecek olmasını" gösterdi.

Heyet ayrıca sanıklar Levent Göktaş ve Tuncay Özkan hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu. Heyet, Sedat Peker hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulamalarına gerek olmadığına hükmetti.

Gün içerisinde tahliye kararları art arda geldi.

Avukat Kemal Kerinçsiz, Albay Dursun Çiçek, Danıştay saldırısı zanlısı Alparslan Aslan, eski Özel Harekat Dairesi Başkanı İbrahim Şahin ve akademisyen Yalçın Küçük tahliye edildi.

Çiçek ve Arslan çıkamayacak

Balyoz davasında hükmü onanan Çiçek ve Alparslan Aslan cezaevinden çıkamayacak. Adalet Bakanlığı kaynakları, Aslan'ın cezaevinde işlediği üç ayrı suç nedeniyle 2016 yılının mayıs ayına kadar hükmü bulunduğunu ve tahliyesinin söz konusu olmadığını açıkladı.

İlerleyen saatlerde de tahliye kararları gelmeye devam etti.

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi; Eski Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur, emekli Orgeneral Hasan Iğsız, Teğmen M. Ali Çelebi, gazeteci Merdan Yanardağ ve Tuğamiral Alaettin Sevim hakkında tahliye kararı verdi.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nden ise 6 tahliye kararıyla birlikte 7 ret kararı çıktı.

İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile birlikte Hasan Atilla Uğur, Muzaffer Tekin, Hikmet Çiçek, Oktay Yıldırım ve Mehmet Demirtaş tahliye edildi.

7 sanığa ret

Mahkeme, emekli Tuğgeneral Veli Küçük, Levent Ersöz, Hasan Ataman Yıldırım, Mehmet Bedri Gültekin, Serdar Öztürk, Erkan Önsel ve Turhan Özlü'nün tahliye taleplerini ise reddetti.

Karara gerekçe olarak sanıkların 5 yıllık azami tutukluluk süresini doldurmaması gösterildi. Heyet gerekçesinde, Veli Küçük'ün tutuklandığı 26 Ocak 2008'den hüküm tarihi olan 5 Ağustos 2013'e kadar geçen sürede 5 yıllık azami tutukluluk süresini doldurduğunu ancak Silivri 1. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen dava dosyasından yapılan mahsup nedeni ile 5 yıllık süreyi doldurmadığını ifade etti.

Adli kontrol talepleri

Mahkeme sanıklar hakkında adli kontrol uygulanmasına hükmetti. Buna göre sanıklar hakkında yurtdışına çıkamayacak. Ayrıca İbrahim Şahin ile Yalçın Küçük, haftada bir gün karakola gidip imza atacak. Sanıklardan Sedat Peker hakkında ise herhangi bir adli kontrol kararı verilmedi.

Tutuklu sanıklar işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevinden tahliye edildi.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi; Tuncer Kılınç, Mehmet Eröz, Serdar Öztürk ve Aykut Metin Şükre'nin tahliye taleplerini bugün görüşecek.

Tahliye taleplerini reddetti

Tahliyeler öncesinde 13. Ağır Ceza Mahkemesi ile ilgili bir karışıklık yaşandı. Perşembe günü Ergenekon davasında tutukluluk süresi 5 yılı dolan tutuklulardan tahliye talebi dilekçesi isteyen mahkeme, o talepleri reddetti.

Karara gerekçe olarak, "Özel yetkili mahkemelerin TBMM tarafından kaldırılması anayasaya aykırı" olması gösterildi.

HSYK'nın 'Mahkemeleri kurma ve kaldırma yetkisi Meclis'tedir" yanıtının ardından, Adalet Bakanı Bekir Boazdağ da sonradan '13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yetkisiz olduğuna' yönelik bir açıklama yaptı.