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Politika

Ergenekon davasına büyük ilgi

46'sı tutuklu 86 sanık hakkında açılan 'Ergenekon' davasının 20 Ekim Pazartesi günü başlayacak duruşmasını izlemek için 59 basın kuruluşu mahkemeye başvur

08 Ekim 2008 03:00

Emekli tuğgeneral Veli Küçük ile İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de aralarında bulunduğu 46'sı tutuklu 86 sanık hakkında açılan "Ergenekon" davasının duruşmasını izlemek için 59 basın kuruluşu mahkemeye başvurdu.
Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki adliyede 20 Ekim pazartesi günü başlayacak olan davanın duruşmasını takip etmek için yargılamayı yapacak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne şu ana kadar 59 yerli ve yabancı basın kuruluşu tarafından başvuru yapıldı.

Başvuru yapan kuruluşlar arasında, Türkiye'deki haber ajansları, gazeteler, televizyonlar ve haber yayımlayan internet sitelerinin yanı sıra çoğunluğunun merkezi Fransa ve Almanya'da olan bazı yabancı basın kuruluşların yer aldığı ve bu kurumların duruşmayı izlemek için görevlendirdiği muhabirlerin isimlerini de mahkemeye sunduğu belirtildi.
Mahkemeye, duruşmayı izlemek isteyen basın kuruluşları dışında başka bir resmi başvuru olmadığı öğrenildi.
Yetkililer, duruşmayı izlemek isteyen yerli ve yabancı parlamenterlerin de duruşma salonuna alınacağını ifade ettiler. 

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