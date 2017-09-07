T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ergenekon Davası ertelendi

  Ümit TÜRK/İSTANBUL,(DHA) Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan Ergenekon davasının 2'inci duruşması yapıldı

07 Eylül 2017 17:52

 

Ümit TÜRK/İSTANBUL,(DHA) Yargıtay\'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan Ergenekon davasının 2\'inci duruşması yapıldı. 

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya 18 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Duruşmada sanık ve avukatları taleplere ilişkin beyanlarda bulundu. 

 

SAVUNMASI TAMAMLANANLARIN YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KALDIRILDI

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme, sorgu ve savunması alınmayanların dışında   tüm sanıklar hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün\'ün dava aşamasında malları üzerine konulan tedbir kararının kaldırılması talebinin ise esas hükümle birlikte karara bağlanmasına hükmetti. 

 

ERGENEKONUN ESKİ HAKİM VE SAVCILARININ DOSYASI İSTENDİ

Mahkeme, Ergenekon davasına bakan kapatılan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görev yapan hakim ve savcılar ile Ergenekon davasına ilişkin iddianameleri düzenleyen savcılar hakkında hazırlanan iddianamelerin birer örneğinin istenmesine karar verdi. Duruşma 21 Aralık\'a ertelendi. 

 

BAŞBUĞ\'UN DA BULUNDUĞU 63 SANIĞIN DOSYASI AYRILMIŞTI 

Yargıtay\'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan 274 sanıklı Ergenekon davasında, önceki celse verilen ara kararlar doğrultusunda 63 sanığın dosyası ayrılmıştı. Bu davadaki sanık sayısı 211\'e düşmüş oldu. 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TÜRKİSTANBULDHA YargıtayErgenekonAğır Ceza MahkemesiDuruşmadaTAMAMLANANLARIN YURTDIŞINAYASAĞI KALDIRILDI TalepleriMahkemeMahkeme Eski CHP Milletvekili Sinan AygünESKİ HAKİM VE SAVCILARININ DOSYASIDuruşmaAralıkDA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24