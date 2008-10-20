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Politika

Ergenekon davası başlayamadı

Ergenekon davasının ilk duruşmasında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün, avukatların duruşma salonuna ve kendilerine ayrılan bölüme sığ

20 Ekim 2008 03:00

"Ergenekon" davasının ilk duruşmasında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün, "avukatların duruşma salonuna ve kendilerine ayrılan bölüme sığmadıklarının gözlendiğini" belirterek, salonu boşalttı.
Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki adliyede görülen davanın duruşmasında, basın mensupları, sanık avukatları ve yakınları ile izleyiciler alonda yoğunluk oluşturdu.
Bunun üzerine bazı sanık avukatları, bu şartlar altında yargılama yapılamayacağını savundu.
Mahkeme Heyeti Başkanı Şengün, bunun üzerine, yargılamanın yapılıp yapılamayacağının mahkemenin takdirinde olduğunu belirterek, duruşma salonu içindeki yoğunluğa işaret etti ve kendilerinin de bundan memnun olmadığını bildirdi.
Şengün, fiili şartlar ve görüntünün değişik olabileceğini ancak mahkemeden kuşku duymamaları gerektiğini ifade etti.
Mahkeme Heyeti Başkanı Şengün, daha sonra "avukatların duruşma salonuna ve kendilerine ayrılan bölüme sığmadıklarının gözlendiğini" belirterek, içeridekilerden salonu boşaltmalarını istedi.

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