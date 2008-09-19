Ergenekon, ABD dizisine ilham oldu



Dizinin pazartesi günü ABD’de yayımlanan 4. sezon 4. bölümünde, senaryoya Türkiye dahil oldu

Uzun Metraj adlı internet sitesinin haberine göre, faili meçhul cinayetler işleyen yeraltı örgütü “Şirket”i çökertmek isteyen dizinin kahramanları, Erol Tabak adında, Birleşmiş Milletler adına çalışan bir Türk konsolosla karşılaştı. Ancak “Şirket”le bağlantısı olan kişinin Erol Tabak değil, Amerikalı eşi Lisa Tabak olduğu ortaya çıktı. Lisa Tabak’ın korumalarından birinin öldürülmesi için ise adeta Türkiye-Ermenistan ilişkilerine atıfta bulunularak, “Ermenilerle ilgili” denildi. İşin bir başka ilginç yanı, “Şirket”in başında da “General” kod adlı emekli bir Amerikan subayının bulunması.







