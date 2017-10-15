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Spor

Ergene Velimeşespor-Kırıkhanspor: 2-2

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),(DHA) STAT: Lüleburgaz 8 Kasım HAKEMLER: Doğu Yılmaz (xxx), Ozan Andaç Göral (xxx), Halil Altun (xxx) ERGENE VELİMEŞESPOR: Erhan(xx)- Semih (xx), Caner (xx), Metehan (xx) (Dk

15 Ekim 2017 20:46

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),(DHA)
STAT: Lüleburgaz 8 Kasım
HAKEMLER: Doğu Yılmaz (xxx), Ozan Andaç Göral (xxx), Halil Altun (xxx)
ERGENE VELİMEŞESPOR: Erhan(xx)- Semih (xx), Caner (xx), Metehan (xx) (Dk.46 İbrahim xx), Serhat (xxx), İlker (xx) (Dk.87 Ayhan), İlhan (xxx), Emre (xxx), Bahtiyar (xxx), Baran (xx), Gökdeniz (xx) (Dk.79 Sercan x)
KIRIKHANSPOR: Mustafa (xx)- Okan (xxx), Mustafa (xx), Hasan (xx), Ahmet (xx), Semih (xx), Mehmet Akif (xxx), Egecan (xx) (Dk.66 Serkan xx), Doğancan (xxx), Mertcan (xxx), Yusuf (x)(Dk.36 Hüseyin xx)
SARI KART: Mustafa, Doğancan, Okan, Mertcan, Serkan (Kırıkhanspor)
GOLLER: Dk.29 İlhan, Dk.44 Semih (Ergene Velimeşespor), Dk.19 Hasan, Dk.34 Mehmet Akif (Kırıkhanspor)
TFF 3’üncü Lig 2’nci grup takımlarından Ergene Velimeşespor, Lüleburgaz 8 Kasım Stadı\'nda oynadığı maçta, Kırıkhanspor ile 2-2 berabere kaldı.
6\'ncı dakikada İlhan’ın şutundan gelen topu kaleci Mustafa yatarak aldı.
12\'nci dakikada İlker’in çapraz pozisyonda kaleye gönderdiği top kaleci Mustafa’da kaldı.
19\'uncu dakikada Doğancan’ın pasından gelen topla ceza sahasına giren Hasan attığı golle Kırıkhanspor’u öne geçirdi: 0-1.
29\'ncu dakikada İlhan ceza sahası üzerinden attığı şutla topu ağlara göndererek Ergene Velimeşespor’un beraberliğini sağladı: 1-1.
34\'üncü dakikada faul atışında Mehmet Akif topu ağlara gönderdi: 1-2.
44\'üncü dakikada karambolde topa son dokunan Semih takımının beraberliğini sağladı: 2-2.
49\'uncu dakikada Egecan’ın şutu yandan az farkla auta gitti.
55\'inci dakikada Hasan sert şutu üsten az farkla dışarı çıktı.
62\'nci dakikada Semih’in şutundan gelen topu Mustafa son anda kornere atarak tehlikeyi savuşturdu.
Karşılaşma ilk yarıda atılan karşılıklı gollerle 2-2 sona erdi.

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