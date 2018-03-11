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Spor

Ergene Velimeşespor - Yeşil Bursa: 1-0

Mehmet YİRUN / Çorlu,(DHA) -  STAT: General Basri Saran  HAKEMLER: Tarık Güldal (xx), Bekir Özçelik (xx), Yasin Kılıç(xx) ERGENE VELİMEŞESPOR: Erhan(xx)- Semih (xx), Selçuk (xx), Caner (xx), İbrahim Fatih (xxx)(Dk

11 Mart 2018 20:18

Mehmet YİRUN / Çorlu,(DHA) - 
STAT: General Basri Saran 
HAKEMLER: Tarık Güldal (xx), Bekir Özçelik (xx), Yasin Kılıç(xx)
ERGENE VELİMEŞESPOR: Erhan(xx)- Semih (xx), Selçuk (xx), Caner (xx), İbrahim Fatih (xxx)(Dk.59 Metehan (x), Fahri (xx)(Dk.71 Oğuzhan x), İlker (x), Emre (xx)(Dk.87 Selim x), Bahtiyar (xx), Baran (xx), Gökdeniz (x)
YEŞİL BURSA: Ömürcan(xx)- Ömer (xx), Tugay (xx)(Dk.72 Enes x), Berke (xx)(Dk.46 Ömer x), Hakan (xx), Ozan (xx), Fatih (xx), Ogün (xx), İbrahim (xx), Mustafa (xx)(Dk.81 Berat x), Tuncay (xx)
GOL: Dk.53 İbrahim Fatih (Ergene Velimeşespor)
SARI KARTLAR: Bahtiyar, Baran, Metehan (Ergene Velimeşespor) - Tuncay, İbrahim, Ömer, Fatih, Ömer (Yeşil Bursa)
KIRMIZI KART: Gökdeniz (Ergene Velimeşespor)
TFF 3\'ncü Lig 2\'nci Grup karşılaşmasında Ergene Velimeşe Spor kendi sahasında Yeşil Bursa\'yı 1-0 mağlup etti.
6’ncı dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Fahri’nin vuruşunda top auta çıktı.
8’inci dakikada sağ kanattan yapılan ortada Tuncay’ın ceza alanı içinde kafa vuruşu autla sonuçlandı.
20\'nci dakikada Ozan’ın ceza alanı içinde düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı kullanan Fatih topu auta attı.
51’inci dakikada İbrahim Fatih ceza alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kaleci Ömürcan uzaklaştırdı.
53’üncü dakikada İbrahim Fatih ceza alanında topa sert vurmasıyla top ağlarla buluştu.
67’nci dakikada Ergene Velimesporlu Gökdeniz rakibi İbrahim tarafından düşürüldü. Buna sinirlenen Gökdeniz ayağa kalkarak rakibine tokat atınca maçın hakemi tarafından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
80’inci dakikada Oğuzhan ceza alanında topla buluşmasında top kaleci Ömürcan’da kaldı.
85\'inci dakikada Ergene Velimeşespor ceza alanı içinde topla buluşan Berat’ın vuruşu az farkla auta çıktı.
(FOTOĞRAFLI)

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