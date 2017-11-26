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Spor

Ergene Velimeşespor - Van Büyükşehir Belediyespor: 2-1

Vahit İŞBAŞARAN / LÜLEBURGAZ (Kırklareli),(DHA) STAT:  8 Kasım HAKEMLER: Erden Temel (xx), Egemen Savran (xx), Muratcan Ilgaz (xx) ERGENE VELİMEŞE SPOR: Enes(xx), Semih (xxx), Selçuk (xx), İbrahim (xx), İsa (xx)(Dk

26 Kasım 2017 19:28

Vahit İŞBAŞARAN / LÜLEBURGAZ (Kırklareli),(DHA)

STAT:  8 Kasım
HAKEMLER: Erden Temel (xx), Egemen Savran (xx), Muratcan Ilgaz (xx)
ERGENE VELİMEŞE SPOR: Enes(xx), Semih (xxx), Selçuk (xx), İbrahim (xx), İsa (xx)(Dk.46 Gökdeniz xx), Metehan(x)(Dk.33 Ayhan xxx),Serhat (xxx), İlhan(xxx)(Dk.83 Caner), Bahtiyar(xxx), Selim(xx), Halil İbrahim(xx)
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR:Onur(xx), Ali(xx)(Dk. 83 Volkan ),Emrah (xx), Mutlu(xx), Aykut Emre(xx), Ömer (xx)(Dk.55 Melih xx), Zafer (xx),Temel (xx),Tahir(xx),Fahrettin(xx), Mehmet Fuat (xx)
GOLLER: Dk. 52 Ayhan, Dk. 82 İlhan (Ergene Velimeşespor) - Dk. 22 Mutlu (Van Büyükşehir Belediyespor)
SARI KARTLAR: Serhat ,Selçuk, Halil İbrahim (Ergene Velimeşespor) - Ali, Volkan (Van Büyükşehir Belediyespor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup takımlarından Ergene Velimeşe Spor, Lüleburgaz 8 Kasım Stadı\'nda oynadığı karşılaşmada Van Büyükşehir Belediyespor\'u 2-1 mağlup etti.

3\'üncü dakikada Metehan\'ın şutu kaleci Onur\'da kaldı.
14\'üncü dakikada Emrah\'ın şutu üsten az farkla auta gitti.
22\'nci dakikada Taha\'nın pasında cezaalanı içinde topla buluşan Mutlu, sert vuruşuyla ağları sarstı: 0-1. 
52\'nci dakikada Ayhan\'ın ceza sahası üzerinden sert şutu kalecinin yanından ağlarla buluştu: 1-1.
82\'nci dakikada Selim\'in pasından gelen topu İlhan filelere gönderdi: 2-1.

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