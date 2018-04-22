Ergene Velimeşespor - Pazarspor: 1-2

Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),(DHA)-

STAT: General Basri Saran

HAKEMLER: Mehmet Güngör(xxx), Mutlu Çiğdem (xxx), Harun Pekyürek (xxx).

ERGENE VELİMEŞESPOR: Erhan(xx)- Selçuk (xx), İbrahim (xx)(Dk.73 Semih xx), İsa (xx), Eren (xx), Serhat (xx), İlker (xx), Emre (xx), Erdi (xx)(Dk.46 Gökdeniz xx), Halil (xx)(Dk.62 Kutay xxx), Zekeriya (xx).

PAZARSPOR: Salih (xx)- Emrecan (x), Maksut (xx)(Dk.79 Oğuzhan xx), Sinan (xx)(Dk.82 Cihad xx), Turgay (xx)(Dk.70 Altan xx), Mert (xxx), Muhammed (xxx), Sinan (xx), Mehmet (xxx), Ufuk (xx), Taha (xx).

GOLLER: Dk.73 Kutay (Ergene Velimeşespor) Dk.21 Muhammed, Dk.58 Turgay (Pazarspor).

SARI KARTLAR: Eren (Ergene Velimeşespor), Mert, Emrecan (Pazarspor).

KIRMIZI KART: Emrecan (Pazarspor).

TFF 3\'ncü Lig 2\'nci Grup\'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor, kendi sahasında Pazarspor\'a 2-1 mağlup oldu.

12\'nci dakikada İlker\'in sağdan yaptığı ortayı iyi takip eden Fahri\'nin vuruşunda top az farkla auta çıktı.

21\'nci dakikada Muhammed, orta sahadan aldığı topla rakiplerini çalımlayıp ceza sahasına girerek vurdu ve topu ağlara gönderdi. (0-1)

28\'nci dakikada sol kanattan Maksut\'un yaptığı ortayı iyi takip eden Emrecan\'ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

58\'nci dakikada ceza alanına giren Sinan, topu takım arkadaşı Turgay\'a kazandırdı. Turgay\'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. (0-2)

73\'ncü dakikada Fatih\'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Kutay\'ın sert şutu ağlarla buluştu. (1-2).

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