Ergene Velimeşespor - Gölcükspor: 0-0

Mehmet YİRUN / ÇORLU(TEKİRDAĞ),(DHA)-
STAT: General Basri Saran
HAKEMLER: Emre Altun (xxx), Muhammed Emre Sait Alagöz (xxx), Halit Karacabay (xx).
ERGENE VELİMEŞESPOR: Erhan (xx)- Semih (xx), Selçuk (xx), Caner (xx)(Dk.78 Halil x), İbrahim (xx), İlker (xx), İlhan (xx)(Dk.71 Fahri x), Emre (xx), Bahtiyar (xx), Baran (xxx), Gökdeniz (xx)(Dk.46 Metahan xx).
GÖLCÜKSPOR: İlyas (xx)- Erdem (xx), Ömer(xx)(Dk.76 Ferhat x), Furkan (xx), Sedat (xx)(Dk.85 Ahmet Özer x), Ahmet (xx)(Dk.62 Oktay x), Berke (xx), Selim (xx), Onur (xxx), Murat (xx), Aydın (xxx).
SARI KARTLAR: Semih, Baran (Ergene Velimeşespor), Sedat (Gölcükspor).
TFF 3\'ncü Lig 2\'nci Grup karşılaşmasında Ergene Velimeşespor kendi sahasında Gölcükspor ile golsüz berabere kaldı.
22’nci dakikada Fatih\'in ceza sahasına girerek vurduğu sert şut az farkla auta çıktı.
28’nci dakikada Emre’nin ceza alanı içinde vuruşu dışarı çıktı.
33’ncü dakikada Fatih sert vuruşunda kaleci İlyas topu son anda kornere çeldi.
65’nci dakikada Sedat’ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.
67’nci dakikada Metahan’ın ceza alanı içinde sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.
90’ncı dakikada Fahri\'nin ceza alanı içinde Fahri’nin vuruşunda top kaleci İlyas’ın kucağında kaldı. Maç 0-0 sona erdi.
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