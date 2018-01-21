Ergene Velimeşespor - Darıca Gençlerbirliği: 1-3

Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),(DHA)-

STAT: General Basri Saran

HAKEMLER: Sercan Murat Gündüzler (xxx), Uğur Akalp (xxx) Mehmet Akıncı (xxx)

ERGENE VELİMEŞE SPOR: Erhan (x)- Semih (x), Selçuk (xx), Fatih (x), İsa (x)(Dk.54 Emre x), Metahan (x), Serhat (x), İlker (x)(Dk.85 Ayhan x), İlhan (x), Bahtiyar (x), Selim (x)

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan (xx)- Alper (xxx), Emrullah (xx), Alperen (xx)(Dk.77 Oktay x), Bünyamin (xxx), Mehmet (xx), Doğancan (xx)(Dk.88 Kerem x), Hakkı (xxx), Hayrullah (xxx), Halil (xx)(Dk.67 Aziz xx), Enes (xxx)

GOLLER: Dk.73 Selçuk (Ergene Velimeşespor), Dk.31 Doğancan, Dk.39 Hakkı, Dk.46 Serhat (K.K) (Darıca Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: İsa, Emre, Selim (Ergene Velimeşespor), Alper, Bünyamin, Doğancan, Hayrullah, Halil (Darıca Gençlerbirliği)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup takımlarından Ergene Velimeşespor, evinde konuk ettiği Darıca Gençlerbirliği\'ne 3-1 mağlup oldu.

31\'inci dakikada ceza alanı önünde topla buluşan Doğancan’ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

39\'uncu dakikada sağ kanattan Halil’in ortasında topu iyi takip eden Hakkı’nın vuruşu ağlara gitti: 0-2.

46’ncı dakikada Mehmet\'in şutunda top defans oyuncusu Serhat\'a çarparak ağlarla buluştu: 0-3.

73’üncü dakikada korner atışında iyi yükselen Selçuk skoru belirledi: 1-3.

(FOTOĞRAFLI)