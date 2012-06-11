Ergene Nehri'nin kirliliğine dikkat çekmek için Ankara'ya yürüyorlar

Trakya Halk Komitesi üyesi bir grup, Ergene Nehri'nin kirliliğine dikkati çekmek amacıyla Uzunköprü'den Ankara'ya yürüyüş başlattı.

Grup, Ergene Nehri'nin üzerinde 1427'de II. Murat Han'ın emriyle kurulan 1293 metre uzunluğunda, 5,5 metre genişliğinde, 174 kemerli inşa edilen Uzun Köprü'den yürüyüşe geçti.

Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen'in de destek verdiği grup, köprüyü slogan atarak geçip Atatürk Anıtı'nın önüne geldi.

Burada grup adına açıklama yapan Mine Uçar, son 10 yılda Trakya'da ekilebilir arazilerin yüzde 22'sinin sanayileştiğini söyledi.

Bu sanayi işletmelerinin yer altı sularını denetimsiz kullandığını ifade eden Uçar, ''Bölgede çok değil 20 yıl önce 15-25 metre derinlikten çıkarılan suya artık 80-100 metre derinlikte ancak ulaşılabilmekte, yer altı suları giderek tükenmekte'' dedi.

Bölgedeki sanayinin yüzde 88'inin kaçak olduğunu ileri süren Uçar, bu kaçak işletmelerin hemen hepsinin atık sularını Ergene Nehri'ne akıttığını ifade etti.

Trakya'daki sanayi tesislerinin Ergene Nehri'ni kirlettiğini belirten Uçar, şunları kaydetti:

''Bu sorunu sadece çevre kirliliği olarak görmüyoruz. Bu kirliliğin nedeni ülkemizin ve bölgemizin emperyalist tekellere peşkeş çekilmesi ve onların da iş birlikçileri sayesinde hiçbir denetime tabi olmadan Ergene başta olmak üzere bölgemizdeki yer altı ve üstü doğal kaynaklarımızı azgınca tüketmeleri ve kirletmeleridir. Bu kirliliğin sonucu nereye varacaktır. Bugün yaşadığımız hastalıklar, tarım alanlarının tükenmesi, hayvancılığın ölmesiyle mi sınırlı kalacak? Emperyalist tekellerin bölgemizi çöplük haline getirmelerine son verilmeli. Acilen su kaynaklarına ve çevreye zehir saçan fabrikaların bu katliamına son verilmeli, gerekirse üretimleri eksiklikler giderilene kadar durdurulmalı. Fabrikalar acilen arıtma ünitelerini kurmalı.''

Belediye Başkanı İşbilen de Ergene sorununun siyaset üstü bir sorun olduğunu belirterek, çözüm için gerekli adımların hızla atılması gerektiğini, bunun takipçisi olacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından 5 kişilik grup Ankara yürüyüşüne başladı. 45 günde Ankara'ya ulaşmayı hedefleyen grup, Ergene Nehri'nin kenarındaki 40 köyden toplayacağı yaklaşık 20 bin imzayı Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na teslim edecek.