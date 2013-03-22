Ergenç: Benim kardeşim zihinsel engelli

Muhteşem Yüzyıl dizisinde "Kanuni Sultan Süleyman" karakterini canlandıran oyuncu Halit Ergenç, kardeşinin zihinsel engelli olduğunu söyledi.

Halit Ergenç Türkiye Beyazay Derneği Ankara Şubesi'nin “21 Mart Dünya Down Sendromu Günü” dolayısıyla düzenlediği “Dünyanın Melek Yüzleri” programına katıldı.

Kardeşinin zihinsel engelli olduğu söyleyen Ergenç, “21. kromozomlarında bir tane daha fazlası var. Onlar hayatı bizim görmediğimiz, yaşayamadığımız tarafından görüyorlar. Yakınlarında olan insanlara da aslında oradan görebilmeyi ve hayatın değerini anlayabilmeyi öğretiyorlar” dedi.

Down sendromlular için spor federasyonu kurulacağını belirten Halit Ergenç, pazartesi günü Gençlik ve Spor Bakanlığına resmi başvuru yapılacağını söyledi.

Herkesten bu konuda yardım beklediklerini vurgulayan oyuncu, olimpiyatlarda da down sendromlu başarılı birçok sporcu olduğunu söyledi.