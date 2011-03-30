Ergen ölümleri artıyor

T24- Yeni yapılan uluslararası bir çalışma, ergenlik dönemi ya da yetişkinliğin ilk yıllarındaki ölümlerin, çocuk ölümlerini geçtiğine işaret ediyor.

Tıp dergisi Lancet'ta yayımlanan araştırma kapsamında, gelir düzey iyi, orta ve düşük 50 ülkenin 50 yıllık verileri incelendi.

Sonuçlar, ölüm oranlarının genel olarak düştüğünü gösteriyor.

Son 50 yıl içinde bulaşıcı hastalıklardan ölümlerin düşmesi 1-9 yaş grubundaki çocukların ölüm oranı yüzde 90 azaldı.



Kent hayatının riskleri





Buna karşılık yaşları 15-24 arasında değişen gençlerin ölüm oranları 1-4 yaş grubundakilerden üç kat fazla.

Üstelik bu ölümlerde şiddet, intihar ve kazaların payı giderek artıyor.

Bu durum cinsiyet ne olursa olsun benzer bir tablo çiziyor.

University College London'dan Dr. Russel Viner, Sahra Çölünü'nün güneyinde kalan Afrika ülkelerinde veri olmaması nedeniyle araştırmalarının küresel tabloyu tam olarak yansıtmadığını söyledi.

Viner, zengin ülkelerde orta çıkan eğilimin şimdi gelişmekte olan ülkelerde de görülmeye başlandığını, kent hayatının sağladığı yararlar kadar riskleri de olduğunu vurguladı.

Viner "Modern yaşamın toksik diyebileceğimiz bir etkisi var." diyor. 12-19 yaş arasındaki gençlerde ölümleri büyük oranda artıran risklerin, daha küçük çocukları benzer şekilde etkilemediğine dikkat çekiyor.

İngiliz uzmana göre, 12-19 yaş grubu bir zamanlar "en sağlıklı olunan dönemdi, ancak şimdi koşullar değişti".