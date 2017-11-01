Ergani'de onarım yapılan trafo patladı: 2 yaralı

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Ergani İlçesi\'nde, onarım çalışması yapılan elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Patlamada, elektrik dağıtm şirketi görevlisi 2 kişi yaralandı.

Ergani İlçesi Şirinevler Mahallesi\'nde, arızalı olduğu belirtilen trafoda Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş (DEDAŞ) ekiplerinin onarım çalışması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıkarken, görevliler Mehmet Cinık ve Murat Bayar yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı ambulansla Ergani Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Cinık, ilk müdahelenin ardından Diyarbakır\'daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Trafodaki patlama sonrası çıkan yangın, oitfaiye ekibinin müdahalesi ile söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.