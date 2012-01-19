Ergani'de kaliteli petrol bulundu!

T24

Ergani İlçesi’ndeki Çiksor-3 sahasında kar altında yapılan petrol arama çalışmalarında yeni yılın ilk müjdeli haberi geldi. İki ay önce Diyarbakır - Ergani yolunun 10’uncu kilometresinde Çiksor-3 adı verilen petrol kuyusunu açan TPAO Batman Bölge Müdürlüğü sondaj ekipleri, 2 bin 760 metrede kaliteli petrole rastladı. Kuyudaki petrol gravitesinin yüksek olduğu öğrenilirken, üretim kapasitesinin ise önümüzdeki günlerde kesinlik kazanacağı belirtildi.Çiksor-3 sahasından çıkan kaliteli petrol TPAO yöneticilerinin yüzünü güldürürken, yeni sahayla ilgili geniş açıklama yapılmasının beklendiği öğrenildi. TPAO Batman Bölge Müdürlüğü’nün bu yıl bölgede toplam 76 kuyu açmayı planladığı kaydedildi.