Ergani’de elektrik kesintisi gerginliği

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Ergani ilçesine bağlı Cimlihöyük Mahellesi\'nde elektrik kesintilerinin sık sık görülmesi nedeniyle mahalleliler ile elektrik dağıtım şirketi çalışanları arasında gerginlik oldu.

Ergani İlçesi\'ndeki Cimlihöyük Mahalle Muhtarı Hadi Yeşil, elektriklerinin uzun süre ve sık sık kesildiğini trafonu yetersizliğini nedeniyle bir grup mahalle sakiniyle birlikte Ergani Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) yetkilileriyle yaptıkları görüşmede gerginlik çıktı. Olay çıkması üzerine bölgeye gele Ergani Emniyet Müdürü Yusuf Özgen, iki grubu sakinleştirmesiyle gerginliği sona erdirdi. Elektrik dağıtım şirketinin sorunlara karşı duyarsız olduğunu öne süren muhtar Hadi Yeşil, yaklaşık 1 yıldır elektrik sorunu ile karşılaştıklarını dile getirerek, sorunlarının çözülmemesine tepki gösterdi. Yeşil, şöyle dedi:

\"Buzdolabındaki yiyeceklerimiz, hayvanların süt sağım makineleri, elektronik cihazlar, elektriğin gidip gelmesinden dolayı kullanamıyoruz, bozuluyor. Çocuklarımız derslerine çalışamıyor. Elektrik olmadığı için su depolarının pompaları çalışmıyor. Trafomuz yetersiz ve 1 yıldır elektrik problemi yaşıyoruz.\"

DEDAŞ Elektrik İşletme Şefi Veysel Güzel, ise trafolara aşırı yüklenmeler sonucu arızaların meydana geldiğini söyledi.

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