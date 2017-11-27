Ergani Jandarma Komutanlığı'nın eski binası önünde şüpheli valiz paniği

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ(Diyarbakır), (DHA) - DİYARBAKIR\'ın Ergani ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı\'nın eski binasının istinat duvarının önüne bırakılan valiz, paniğe neden oldu. Bomba uzmanları tarafından incelenen valiz, daha sonra kontrollü olarak fünye ile patlatıldı.

Ergani-Elazığ yolu üzerinde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı\'nın eski binasının istinat duvarının önünde, sabah saatlerinde, bir valiz olduğunu fark edenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi ve bomba imha uzmanı sevk edildi. Polis, bölgeye gelip, duvarın çevresini güvenlik şeridine alırken, Diyarbakır\'dan gelen bomba imha uzmanları da şüpheli valizi inceledi. Fünye ile patlatılan ve polisin inceleme yaptığı valiz, boş çıktı. Çevrede bulunanlar ise ekipleri alkışladı. Çalışmalar sırasında kapatılan Diyarbakır-Elazığ yolu, valizin boş çıkmasının ardından trafiğe yeniden açıldı.



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