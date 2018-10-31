Erfelek kestanesinde verim 'dal kanseri' nedeniyle düştü

Esra AKSU/ERFELEK (Sinop), (DHA) - TÜRKİYE\'nin önemli kestane üretim merkezlerinden Sinop\'un Erfelek ilçesinde, son yıllarda kestane ağaçlarında görülen \'dal kanseri\' nedeniyle verim düştü.

Kabuğundan çabuk ayrılması, farklı lezzeti ve parlak rengi nedeniyle bölgede \'kuzu kestanesi\' olarak da adlandırılan Erfelek kestanesinin üretimi her geçen yıl azalıyor. 20 yıl önce yılda ortalama 900 ton rekolte gerçekleşen ilçede, kestane ağaçlarında oluşan \'dal kanseri\' nedeniyle son yıllarda üretim 280 ton seviyelerine düştü. Verimde kayba neden olan hastalıkla ile harekete geçen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, bölgede incelemelerde bulundu, çalışma başlattı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında proje geliştirildi, kestane ağaçlarında görülen hastalığın önlenmesi için ilaçla önlem alınmaya başlandı. Bahse konu hastalıkla ilgili mücadele sürerken, yörede kestane üreticileri de yaşanan rekolte kaybı nedeniyle zor günler geçirdiklerinden yakındı.

Erfelek ilçesi Salı Köyü Muhtarı ve kestane üreticisi Mustafa Başdağ, yapılan çalışmalarla \'kestane dal kanseri\' hastalığının önüne geçilemediğini öne sürdü, rekolte kaybı yaşadıklarını söyledi. Başdağ, \"Bundan 15-20 yıl evvel her hane 1 ton kestane getirirdi Erfelek’e. Ama bugün 1 ton kestane getiren insan 100 kilogram kestane getiriyor. Kestanelerimizin maalesef dalları kurudu, ağaçlar kurudu. Kanserden dolayı kestanemiz kalmadı. Kestanelere bulaşan hastalığı biz kanser diye biliyoruz. Kestane dal kanseri diye adlandırılıyor. Yetkililerin konudan haberleri var. Çalışmalar yapıldı bu konuda ama maalesef önüne geçemedik\" dedi.

60 AĞAÇTA TESPİT EDİLDİ

Kestane dal kanseri ile ilgili bölgede bir dizi incelemelerde bulunan Sinop Orman İşletme Müdürü Onur Kalaycı, ilçede 60 ağacı hastalıklı olarak belirlediklerini açıkladı. Kalaycı, \"

Erfelek’te de kestane kanseriyle ilgili biz birçok çalışma yürüttük. Sürekli mücadele ettik. Kestane dal kanseri ağacın direk meyve verimini düşürmüyor fakat ağacı kurutmaya başlıyor. Kurudukça ağaç dallarında kısmı kurumalar meydana geliyor. Ortak olarak yaptığımız çalışmalarda 60 tane ağacı hastalıklı olarak belirledik. Bunların yakınlarında hastalıklı ağaçlara hipovirülent (iyileştiren etken) uyguladık. Ve birçok yerde başarılı olduk. Fakat iyileşme süreci zaman alıyor. Sağlığına kavuşturduğumuz ağaçların meyve oranının yükselmesi birkaç yıl alacaktır. Erfelek’te ve Ayancık’ta birçok bilgilendirme toplantısı yaparak halkı bilgilendirdik. Kestane kanserinin önüne geçebilmek için hastalıklı ağacın kesilmesi gerekmekte. Ancak bu şekilde ağacın kurtuluşu sağlanıyor. Erfelek halkı ağaçların kesilmesi konusunda karşı çıktığı için ilçede bütün ağaçları tedavi edemedik. Fakat tedavi ettiğimiz ağaçlar birkaç sene içerisinde eski verimine kavuşacaktır\" diye konuştu.



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