Erenköy Kız Lisesi'ndeki pilav günü yasağı kalktı

Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarından biri olan ve 24 Nisan'da 100. yılını kutlayan Erenköy Kız Lisesi pilav günü yasağı kalktı.

Erenköy Kız Liseliler Derneği (EKL), mezunların okul bahçesinde buluşabilmeleri için idareye başvurarak izin istediklerini ancak okul idaresinin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın genelgesini gerekçe göstererek hafta sonu okulun kapalı tutulması gerektiğini bildirdiğini açıklamıştı.

Birgün'de yer alan habere göre Erenköy Kız Lisesi Mezunları yaptıkları yeni açıklamayla Kadıköy Kaymakamı’yla görüştüklerini ve pilav gününün 30 Nisan 2017 tarihinde okul bahçesinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Mezunların yaptıkları açıklama şöyle:

“Erenköy Kız Lisesi’nin her yıl Nisan ayının son pazar günü yapılan geleneksel pilav gününe tarihinde ilk kez bu yıl okul müdürü tarih öğretmeni Sayın Saadet Berna Ocakçıoğlu tarafından destek verilmeyeceği, mezunların okul bahçesinde kameralar ile takip edileceği, hiç bir personel görevlendirilmeyeceği ve yetkili idareci bulundurulmayacağı dernek yönetimi ile ilk görüşmede sözlü olarak dile getirilmiştir. Yazılı başvuru günü de OHAL kapsamında izin verilmediği bildirilmiştir.

Kadıköy Kaymakamı'yla görüştüler

Bunun üzerine dernek, yetkilerini aşan bir sorumluluğu haklı nedenler ile üstlenmek istememiştir.

Pilav gününün iptali haberlerinin sosyal medyada duyulmasını takiben lisemiz mezunlarından Caferağa Muhtarı Zeynep Ayman, Erenköy Muhtarı Necla Alpüstün, Merdivenköy Muhtarı Nazan Gürkan ve Belgin Akın ve Dernek Geçen Dönem Başkanı Nesibe Kal’ın ve Erenköy Kız Liseli’ler Derneği yönetim kurulunun yürüttüğü ortak çalışma sonucunda ilçemiz Kaymakamı Sayın Tuncay Sonel’e ulaşılmıştır.

Kaymakamımızın camiamıza ve derneğimize sahip çıkmasının ardından pilav günü her sene olduğu gibi bu senede Mezunlar Derneği tarafından okulumuz bahçesinde 30 Nisan Pazar günü saat 11.00 - 17.00 saatleri arasında yapılacaktır. Aynı gün Mezunlar Derneği tarafından hazırlanan ve Lisemizin tarihini anlatan ‘Genç Fidanlar Bahçesi’ adlı kitabın tanıtımı yapılacaktır. Bütün Erenköy Kız Liselileri ve dostlarımızı mezunlar günümüze bekliyoruz”