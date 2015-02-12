Erenköy Kız Lisesi'nde balerinli duvarlar griye boyandı, Atatürk tabloları yerine padişah tabloları asıldı

İstanbul’daki tarihi Erenköy Kız Lisesi’nde 2014 Aralık ayında göreve başlayan müdür Saadet Berna Ocakcıoğlu'nun, yarıyıl tatilinde Atatürk temalı tablo ve panoları kaldırarak yerine Osmanlı temalı figürler yerleştirdiği ve okulun duvarlarındaki balerin figürlerinin de boya ile kapattırdığı öne sürüldü.

Hürriyet.com.tr'nin haberine göre, Saadet Berna Ocakcıoğlu, Erenköy Kız Anadolu Lisesi’nde 2014 Aralık ayında göreve başladı. Öğrenciler 23 Ocak’ta karne alarak yarıyıl tatiline çıktı. Ancak geri döndüklerinde okul binasında önemli değişiklikler olduğunu savundular.

Atatürk temalarının da aralarında bulunduğu birçok tablo ve pano okulun bodrumuna indirildi. Eğitim kuruluşunun sembolü haline gelen büyük aynanın da hurdacıya verildiği öne sürüldü.

Öğrenciler tatile girerken okulun duvarlarında balerin figürleri vardı. 15 günlük tatilin ardından okula gelen öğrenciler okul duvarındaki balerin figürleri yerine, gri duvarlarla karşılaştı.

Tarihi konumu ve yetiştirdiği önemli isimler itibariyle İstanbul’un en köklü okulları arasında gösterilen Erenköy Kız Lisesi’nde yaşananlar birçok mezunun ve velinin tepkisini topladı.

Tarihi ayna hurdacıya verildi

Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Caferağa Mahallesi Muhtarı Zeynep Zaloğlu Ayman, "Tarihi bir aynamız vardı, dev gibi bir aynaydı bizim için,inanırsak hurdacıya verilmiş. Müdire hanım değersiz görmüş bu aynayı . Okulun duvarlarına güzel resimler yapılmıştı, onlar da değersiz bu yeni hanıma göre" ifadelerini kullandı.

Veliler, mezunlar ve öğrenciler tepkili

Sosyal medya üzerinde yapılan açıklamalara göre öğrenci velileri, sivil toplum örgütleri, mezunlar ve vatandaşlar yaşananlara itirazda bulunacak.



Facebook üzerinden yapılan bazı duyurularda 16 Şubat Pazartesi günü okula ziyarette bulunulacağı belirtildi. Gözler; “Erenköy Kız Lisesi’nde neler oluyor” sorusunun yanıtlanacağı önümüzdeki günlere çevrildi.

İl Milli Eğitim Müdürü: Art niyet yok

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız konuyla ilgili şunları söyledi:

"Berna Hanım okula yeni atandı. Okul binasını yenilemek içni çalışma yaptırmış. Koridorlar hakikaten kullanılamaz durumda. Orada boya badana işlemleri yaptırmış, temizlik işlemlerini tamamlatmış. Duvarlardaki Atatürk tabloları da temizlenerek aynı yerlerine takılmış. Bu arada okullarda biliyorsunuz Türk büyüklerinin resimleri olabiliyor, bu kapsamda da Osmanlı padişahlarından birkaçının fotoğrafları koridorda boş olan duvarlara konulmuş. Balerin resimlerinin üstünün boyanmasında da bir art niyet yok. Okul müdürü bana, resimler bir sanat galerisi görüntüsü vermediği, köhne durduğu ve çocukları özendirecek tarzda bir çalışma olmadığı için üstünü boyattığını söyledi. Yani “Orada balerin resimleri var, üzerini kapatılım” tavrı değil."