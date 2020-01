Eren’in fantastik dünyası

T24 - 13 yaşındaki Eren Demir’in “Kristal Kılıç” adlı romanı yayımlandı. Bir ara manga ile ilgilenip Japonca dersi alan Eren’in yeni merakı ve ilham kaynağı ise power metal



Milliyet gazetesinden Güliz Arslan'ın söyleşisi şöyle:Eren Demir siyah tişörtü ve Metallica kolyesiyle metal müziğe meraklı herhangi bir yaşıtı gibi görünüyor. Ancak pek çok arkadaşının heves edip yarım bıraktığı bir hayali tamamına erdirmesi onu diğerlerinden ayıran en önemli özelliği. Demir’in 12 yaşında kaleme almaya başladığı “Kristal Kılıç” isimli fantastik romanı Laika Yayıncılık tarafından yayımlandı. Kültür Koleji sekizinci sınıf öğrencisi olan genç yazarın Psikiyatri ve Düşünce Dergisi’nde de yazıları yayımlanıyor. Fantastik dizilerden ve ‘power metal’ türündeki müzikten ilham alan Demir’den etkilenen okul arkadaşları da kitap yazmak ve bastırmak istiyor.Üçüncü sınıfta. O zamanlar daha kısa şeyler yazıyordum. “Kristal Kılıç”ı altıncı sınıfta yazmaya başladım, yedinci sınıfta bitirdim. Bu yıl da basıldı. Babam da iki-üç tane kitap yazdı. Daha çok ondan etkinlendim. Zaten evimizde sürekli bir şeyler yazılıyor, çiziliyor. “Unutulmuş Diyarlar”, “Zaman Hırsızı”, “Narnia Günlükleri” ve “Yüzüklerin Efendisi”ni okudum. Bu kitabı yazmaya karar verdim.160 sayfaydı, 10 ayda yazdım. Çoğunu yazın, ilham geldikçe yazdım. Çoğu şeyi baştan planladım. Kitabın ilk bölümleri hakkında bir fikrim oluştuktan sonra yazmaya başladım. Devamını getirmek daha kolay oldu. Fantastik, Tolkien’den beri yeni bir dünya yaratır. Her yazarda yeni bir ırk, yeni bir yer ya da dünya için yeni bir kural gelir. “Unutulmuş Diyarlar”ın yazarı Salvatore yeni bir ırk ekledi. Ben de kitabımda onu kullandım.Çoğu kişide var tabii ama genelde iki-üç sayfa yazdıktan sonra bırakıyorlar.Son sınavda 92 aldım.İki kere gittik TÜYAP’a. Birinde dışarıdan gelenler ve aile dostları aldı daha çok. İkincisinde okulla birlikte gittik. Oradaki standda oturdum, almak isteyen arkadaşlarıma imzaladım.Psikiyatri ve Düşünce Dergisi’nde de yazılarınız yayımlanıyor sanırım...Üzüntü, öfke, şüphe hakkında şeyler yazdım. Onları çocuğun gözünden anlatmaya çalışıyorum. Deneme tarzında daha çok. Babamın ve annemin de uzmanlıkları çocuk psikiyatrisi üzerine zaten.Benim için bir gurur kaynağı. Sıradan anne-baba yaklaşımından daha farklı, daha ılımlı yaklaşımları. Çok okuyorlar. Beni olumlu etkiliyor.Ama anneniz ve babanız gibi psikiyatr olmayı istemiyorsunuz...Bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Bilgisayarlara ilgim var ve diğer mesleklerin bana uygun olduğunu düşünmüyorum. Zaten oyun oynamayı da seven bir insanım.Daha çok fantastik şeyler izliyorum. Geçen senelerde “Merlin”i izlemiştim. Bu sene “Supernatural”ı izliyorum. Sonra “Game of Thrones” var... Metal müzik dinlerim. Power metal denen türde ejderhalar, zindanlardan bahsedilir. O da benim ilham kaynağım.Tolkien.Rakamları belli değil ama yayınevinin memnun olduğunu biliyorum. İlk götürdüğümüz yayınevi elektronik kitap olarak basmak istemişti. Daha önce benim yaşlarımda birinin kitabını basıp zarar etmişler. Bir daha risk almak istemediklerini söylediler. Yabancı ülkede olsaydı elektronik kitap olabilirdi. Onlarda bir alet var oraya istediğiniz kadar kitap yükleyebiliyorsunuz. Ve gerçekten bir kitap izlenimi veriyor. Ülkemizde o yaygın olsa elektronik kitap olarak basılması iyi olurdu ama şimdilik pek yararı olmaz.Evet. Bu kez daha uzun yazmayı düşünüyorum. Şimdi üzerinde çalıştığım kitap biraz daha az fantastik öğeler içeriyor ama yine bilinmeyen bir çağda geçiyor. Bu sefer “Kristal Kılıç”ta olduğu kadar karmaşık bir şey yazmamayı planlıyorum.

Eren Kılıç’ın annesi Demet Kılıç: Geçen gün Eren’in okulunun müdürü aradı. Dördüncü, beşinci sınıftan çocuklar gelip “Öğretmenim biz de kitap yazdık, bastırır mısınız?” demişler. Çok hoşuma gitti. Onların arasında kitaba ilgi, yazma-okuma hevesi olmuş.



Başta hevestir, birkaç sayfa yazar, bırakır, öyle bir şey sandık. Babası yayın dünyasıyla daha ilgilidir. Baktı kitap ilerliyor, “Madem yazdın, bastıralım bunu” dedi.



Küçükken de değişik tarafları vardı Eren’in. Okumayı öğrendiğinde bir heves kitaplara daldı. Yolda yürürken, merdivenlerden inerken bile kitap okurdu. Bir şeye merak duyduğunda çok tutkuyla yaklaşır. Şimdi kitapların yerini metal müzik aldı. Türlerini, grupları, grupların tarihlerini öğrendi. Bir ara mangaya, animeye merak sarmıştı. O zaman da Japonca dersi aldı bir süre.



Metal müzik bazılarına korkutucu geliyor ama ben müzikle ilgilenmesini olumlu buluyorum. Şimdilerde gitar çalmaya uğraşıyor mesela. Oyun oynamasındansa gitar çalması çok hoşuma gidiyor.