EREN KESKİN'İN YURT DIŞI YASAĞI KALDIRILDI

Haber: Şengüler YEŞİL / İSTANBUL DHA

Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi\'nin yazar ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu biri tutuklu 9 sanığın, \"Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak\", \"Terör örgütüne üye olmak\" ve \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçlarından yargılandığı davada, sanık Eren Keskin hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanık Kemal Sancılı Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklar dilbilimci Necmiye Alpay, İnan Kızılkaya ve Eren Keskin de duruşmada hazır bulundu. Sanık Aslı Erdoğan ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme Başkanı Ahmet Uğuz, dijital inceleme raporlarının mahkemeye ulaştığını belirtti. Sanık ve avukatları, dijital inceleme raporunu incelemek üzere süre talep etti. Söz alan sanık Eren Keskin, \"Bu yargılama uluslararası sözleşmelere aykırı ve ifade özgürlüğümüz kısıtlandığı için buradayız. Yazmamış olduğumuz yazılar için yargılanıyoruz\" dedi. Eren Keskin\'in avukatı da müvekkilinin İstanbul Barosu Başkanlığı\'na aday olduğunu ve çalışmalarının gerektirdiği toplantılara katılamadığı gerekçesiyle yurtdışı yasağının kaldırılmasını talep etti. Söz alan sanık Kemal Sancılı da tahliyesini talep etti.

Sanık Kemal Sancılı\'nın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanık Eren Keskin’in yurt dışı yasağının kaldırılmasına karar verdi. Dijital inceleme raporuna ilişkin beyanda bulunmaları için sanıklara süre veren heyet, duruşmayı 17 Ocak 2019 tarihine erteledi

İDDİANAME...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, Özgür Gündem gazetesi yöneticileri ve çalışanlarından Kemal Sancılı, Aslı Erdoğan, İnan Kızılkaya, Bilir Kaya, Ayşe Necmiye Alpay, Emire Eren Keskin, Filiz Koçali, Ragıp Zarakolu ve Bilge Aykut \"şüpheli\" sıfatıyla yer alıyor. İddianamede, Aslı Erdoğan ve yazar Necmiye Alpay\'ın da bulunduğu 4\'ü tutuklu 9 şüphelinin, \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\", \"Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak\" ve \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6,5 yıldan 17,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyor. Sanıklardan Aslı Erdoğan ile Necmiye Alpay ve Bilir Kaya\'nın 29 Aralık 2016\'daki ilk duruşmada tahliyelerine karar verilmişti.