Eren Holding'e bağlı Modern Karton İngiltere'de fabrika satın aldı

Eren Holding'e ait Modern Karton, holdingin ilk yurt dışı yatırımını İngiltere'de yapmaya hazırlanıyor. Şirket dünyanın en eski kağıt firmalarından biri olan UPM'in İngiltere'nin Shotton kentindeki gazete kağıt fabrikasını ve tüm varlıklarını almak için anlaşma imzaladı.

Dünya'dan Kerim Ülker'e göre anlaşmanın bu yılın 3’üncü çeyreğinde tamamlanmasıyla Shotton tesisinin Eren Holding’e geçmesi bekleniyor. Finlandiya merkezli dünyanın en büyük kağıt şirketlerinden biri olan UPM’in Shotton tesislerinde 190 kişi çalışıyor. Bu çalışanlar da Eren Holding'in bünyesine katılacak.

UPM Communication Papers Başkan Yardımcısı Winfried Schaur, “Bu anlaşmadan çok memnunuz. Shotton kağıt fabrikamızdaki çalışanlar için uzun vadeli bir gelecek bekliyor. Bu satış aynı zamanda Eren Holding’in Birleşik Krallık pazarındaki işini büyütmesini de destekleyecek” dedi. Eren Holding’in, bu satış için ödeyeceği bedel ise açıklanmadı.

Modern Karton 2015 yılında yaptığı 350 milyon euroluk yatırımla devreye aldığı 5. Kağıt tesisiyle üretimini 1 milyon ton civarına çıkarmıştı.