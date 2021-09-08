Eren Holding Bitlis'e iplik fabrikası kuruyor; kentin en büyük sanayi tesisi olacak

Eren Holding, Bitlis’te iplik fabrikasının temelini attı. Günlük 35 ton iplik üretim kapasitesiyle çalışacak tesis, yıllık 11.500 ton üzerinde iplik üretimi gerçekleştirecek. Fabrika, Bitlis’in en büyük sanayi tesisi olacak.

Toplamda 1 milyar TL’yi aşacak yatırım miktarıyla hayata geçirilecek tesisin ilk etap yatırımı 500 milyon TL olarak gerçekleştirilecek. 40 bin metrekarelik kapalı alanda, son teknolojiye sahip üretim makinalarıyla inşaatına başlanan tesisin 2022 yılının sonunda tam kapasite ile faaliyete geçmesi bekleniyor.

Eren Holding’in kökeni 1969 yılında kurulan Er-os iç çamaşırlarına dayanıyor. Fransız giyim markası Lacoste’un Türkiye temsilcisi olan firma, çimento, turizm gibi farklı sektörlerde de faaliyet gösteriyor.