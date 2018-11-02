Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)-FETULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında \"FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etmek\" suçundan dava açılan eski CHP Milletvekili Eren Erdem\'in tahliye talebi reddedildi. Duruşma 7 Ocak 2019\'a ertelendi.

EREN ERDEM: \"TUTUKSUZ YARGILANMAK İSTİYORUM

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Cezaevi\'nin karşısında bulunan binada Çarşamba günü başlayan ve bugün de görülen duruşmada sanıkların ifadeleri alındı. Söz alan duruşma savcısı, Eren Erdem\'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Tutuklu sanık Eren Erdem de hakkındaki suçlamaları reddederek, \"Tutuksuz yargılanmak istiyorum\" dedi.

EREN ERDEM\'İN OY ÇOKLUĞUYLA TUTUKLULUĞUNU DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, atılı suçun niteliği, atılı suçun katalog suçlardan olması, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir beyanların ve tanıkların sunulmuş olması, mevcut delilleri dikkate alındığında sanığın üzerine atılı suçu işlemiş olabileceği yönünde kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir yeni delillerin değerlendirilmesi ve tartışılması gerektiği, bu hususta tanıkların dinlenilmemiş olması, delillerin toplanamamış olması ve adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçeleriyle Eren Erdem\'in tutukluluk halinin devamına oy çokluğuyla karar verdi.

YAKALANAN SANIK TUTUKLANDI

Hakkında yakalama kararı infaz edilen sanık Onur Kala\'nın da \"Silahlı terör örgütüne üye olma\" suçunu işlediği yönünde var olan kuvvetli suç şüphesi, sanığın örgüte müzahir ByLock programı kullandığına ilişkin tespit, sanığın yakalandığı aşamaya kadar firari konumda olması, kaçma şüphesi bulunduğu, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı dikkate alınarak tutuklanmasına karar verildi. Sanık Alaaddin Akkaşoğlu\'nun dosyasının ayrılmasına karar veren mahkeme heyeti, haklarında yakalama kararı bulunan 6 sanığın yakalama emirlerinin infazının beklenmesine hükmederek, duruşmanın 7 Ocak\'ta Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı\'nda saat 10.00\'da yapılmasına hükmetti.

ÜYE HAKİMİN MUHALEFET ŞERHİNİN GEREKÇESİ

Üye hakim, Eren Erdem\'in tutukluluk halinin devamına muhalefet şerhi koydu ve gerekçesinde de şu ifadelere yer verdi: Dosya kapsamındaki delil durumu, yargılamanın geldiği aşama, sanık Eren Erdem\'in kaçması saklanması veya kaçacağı şüphesi uyandıran somut olguların bulunmaması, toplanmış deliller yönünden sanığın delilleri karartabileceği yönünde kuvvetli şüphe oluşturabilecek herhangi bir davranışın tespit edilememiş olması, tutuklulukta geçirilen süre gibi hususlar bir arada değerlendirilip tutuklamanın bir tedbir olduğu gözetilerek sayın çoğunluğun tutukluluğun devamı yönündeki kararına katılmıyorum.\"

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ\'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Ababey\'in de aralarında bulunduğu 12 kişi \"şüpheli\" sıfatıyla yer alıyor. Erdem\'in \"FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etmek\" ve \"Göreve ilişkin sırrın açıklanması\", \"Gizliliğin ihlali\" suçlarından 22 yıla kadar hapsi talep edilirken, Karşı gazetesinin eski çalışanı 8 şüpheli hakkında da değişik oranlarda hapis cezası isteniyor. Turan Ababey\'in de aralarında bulunduğu

3 şüphelinin \"Silahlı terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme\" suçundan 15\'er yıla kadar hapsi istenen iddianamede bu 3 şüphelinin etkin pişmanlık hükmünden yararlandırılması talep ediliyor.