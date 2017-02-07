Eren Erdem'den camide propaganda yapan imama: Mesajınızı aldım ama siz Allah'ın mesajını alamamışsınız!

Ümraniye Modoko Camii İmamı Hüseyin Güleç, Ümraniye İmes Sanayi Camii'nde verdiği cuma vaazında 'başkanlık sistemine hayır' diyenleri gafil ve ihanet içerisinde olmakla suçladı. AKP’nin icraatlarını sayarak ‘evet’ oyu kullanma çağrısı yapan imama cemaat tepki gösterirken, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem konuya ilişkin canlı yayın uygulaması Periscope üzerinden bir açıklama yaptı. “Sayın hocam mesajınızı aldım, ama siz Allah’ın mesajını alamamışsınız” diyen Erdem imama "Ne Kur'an’ı hatırlarsınız ne dini bilirsiniz" sözleriyle tepki gösterdi.

Sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak Kur'an’dan örnekler veren ve İmam Güleç'e Firavun hatırlatmasında bulunan Eren Erdem'in videosu binlerce paylaşım aldı.

İmam'ın Kur'an'ı okumadığını belirten CHP'li Erdem şöyle konuştu:

“Cuma vaazında hayırcı’ları çok sert bir şekilde topa tutarak evet kampanyası yapmış. Cemaat de kendisine tepki göstermiş. Ben de mesajınızı aldım. Ama siz Allah’ın mesajını alamamışsınız, yani Kur’an okumamışsınız. Size bir çift sözüm var. Şimdi siz bunlar hayırcılar şöyle böyle diyorsunuz ya. Ben de size Kur’an’da kimler evet diyor onu söyleyeyim. Gelin Kasas Sûresi’ni beraber okuyalım. Mesela Firavun defaatle tek adamlıktan yana olduğunu ilan ediyor ve bütün güçlerin kendisine bağlı olması gerektiğini söylüyor. Mesela Nemrut, mesela Karun, mesela Belam… Kur’an’da ne kadar nefret edilen isim varsa tek adamlıktan yana olduğu için eleştiriliyor. Mesela Ebu Cehil, Hz. Muhammed’e onun tek adamlık düzenine karşı mücadele ettiği için itiraz etmemiş miydi? İşte hocam, maalesef sizin aklınızı siyaset esir almış. Ne Kur’an’ı hatırlar hale gelmişsiniz, ne dini bilir hale gelmişsiniz. Çıkıyorsunuz kampanya yapıyorsunuz. Bu tefrikalarla orada ibadet eden halkımız arasında da nifak sokuyorsunuz. Yaptığınız doğru değildir.”

“Zerre kadar allah korkun ve vicdanın varsa…”

“Camiye, kışlaya ve adliyeye siyaset girmemesi gerektiğini düşünüyorum. Sayın hocam, zerre kadar vicdanınız var mı? Kur’an’ı okuyup da şiar edinme noktasında tutum sergilediniz mi? Allah’tan korkuyorsanız bu mesajın yüreğinde bir titreme ve rahatsızlık yaratacağından eminim. Bu yüzden size tavsiyem camiye siyaseti sokma. İnsanları bölme. Bırak siyasetçiler bir meselesi doğru ve yanlışlarıyla tartışsınlar. Unutma ki Firavun ve Nemrut tek adamlık rejiminin o günkü versiyonunu kurmak için katliamlar yapmışlardı ve Kur’an’da bunları tek adam olduğu için eleştirmişti. Senin de yüreğinde tek adamlığa karşı bir tutum alma hassasiyeti varsa bunu korkma söyle ama lütfen camiye siyaset sokma.”​

Ne olmuştu?

Ümraniye Modoko Camii İmamı Hüseyin Güleç, 03 Şubat 2017 tarihinde Ümraniye İmes Sanayi Camii'nde verdiği Cuma vaazında referandumda "Hayır" diyecekleri "gafillikle, hainlikle" suçladı, AKP’nin icraatlarını sayarak ‘Evet’ propaganda yaptı.

İmam Güleç vaazında "Kötüye gidiyor işler diye esnafın moralini bozmaya çalışıyorlar. İşler kötüye gitmiyor, iyiye gidiyor, kötüye gidiyor diyenler kötüye gidiyor diyenlere bakacaksınız" ifadelerini kullanarak, ekonominin kötüye gittiğini söyleyenleri hedef aldı.

AKP döneminde açılan köprü ve otoyolların isimlerini sayan İmam Güleç "Bugünkü Hayırcılar, kimdir bunlar? Dünyanın en büyük havalimanını istemeyenler. Yavuz Selim Sultan Köprüsü'nü hazmedemeyenler. Gözünüze dizinize dursun dedi ya Başbakan durmasın gözleriniz dizlerinize aksın aksın. Utanmadan gezsin onlar. İşte bunlara karşı çıkanlar Marmaray, Avrasya ve Esenler istemeyen Hayırcılar bunlar işte Hayırcılar” ifadelerini kullandı.

Güleç’in ‘Hayır’ oyu verecekler için kullandığı “15 Temmuz'daki bu milletin iradesiyle, bu milletin istikrarıyla oynayan katiller bunlar. Faturayı ödesinler o faturayı" ifadeleri cuma namazı için camiye gelen cemaatin tepkisini çekti. Cemaat, Güleç’e "Hocam hepimiz camideyiz. Hayır diye düşünenler de var. Camii burası" diye tepki gösterdi.