Eren Erdem'in hapis cezasının onanması talep edildi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, kapatılan Karşı gazetesine yönelik davada yargılanan Eren Erdem'e, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasının onanması istendi.

17-25 Aralık sürecinde yasa dışı ses kayıtlarını gazetesinde servis ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Erdem, 1 Mart 2019’da dört yıl iki ay hapis cezasına çarptırılmıştı. CHP’li siyasetçi, yaklaşık 500 günlük tutukluluğun ardından, 31 Ekim 2019’da tahliye edilmişti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtaya geldi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Eren Erdem hakkındaki tebliğnamesini hazırlayarak, temyiz istemini görüşecek Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderdi.

Tebliğnamede, Eren Erdem hakkında İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasının onanması talep edildi.

Dosyayla ilgili son kararı Yargıtay 16. Ceza Dairesi verecek.