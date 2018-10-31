Eren Erdem hakim karşısına çıktı (2)

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) FETULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında \"FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etmek\" suçundan dava açılan eski CHP Milletvekili Eren Erdem savunmasında FETÖ suçlamasını redderek, \"Ben siyasi tutukluyum. Tutuklanacağımı biliyordum. Beni utandıran şey, FETÖ\'den tutuklanmamdır. Beni bir tarikata bağlı olarak tutuklayacaklarsa Adnan Oktar tarikatından tutuklasalarmış. Oranın mürit yapısı bana daha uygundu\" dedi.

\"BENİ UTANDIRAN ŞEY, FETÖ\'DEN TUTUKLANMAMDIR\"

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Cezaevi\'nin kaşısında bulunan binada görülen duruşmada tutuklu sanık Eren Erdem 4 aydır tutuklu olduğunu, 4 ay sonra ciddi bir mahkeme heyetinin karşısında savunma yapmaktan mutlu olduğunu belirterek savunmasına başladı. Kapanan Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olan eski CHP Milletvekili Eren Erdem, gazetede yayınlanan bazı yazılarını okudu.

Bir yazısında cemaatin tehlikeli olduğunu yazdığını anlatan Erdem, \" Esasında ben devletimizden bir madalya bekliyordum. Madalya beklerken kendimi cezaevinde buldum. Ben 15 Temmuz darbe girişimini 5 yıl önce haber verdim. \'Postmodern darbe yaklaşıyor\' diye bir makale yayımladım. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandım. Tutukluluğa itirazımın ret gerekçesi olarak \'15 Temmuz\'un bir daha yaşanmaması\' yazıldı. Ben siyasi tutukluyum. Tutuklanacağımı biliyordum. Beni utandıran şey, FETÖ’den tutuklanmamdır. Beni bir tarikata bağlı olarak tutuklayacaklarsa Adnan Oktar tarikatından tutuklasalarmış. Oranın mürit yapısı bana daha uygundu.\"

BYLOCK\' KULLANICISI OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Kapatılan Cihan Haber Ajansı\'na giderek gizli görüşmeler yaptığının iddianamede belirtildiğini söyleyen sanık Erdem, \"Bu görüşmelere ilişkin video, HTS kayıtları bulunmamaktır. Gizli tanık beyanlarından yola çıkılarak böyle iddialarda bulunulmaktadır\" dedi. Terör örgütü FETÖ\'nün gizli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı olmadığını ve Bank Asya\'da hesabının da olmadığını belirterten Eren Erdem, iddianamenin sadece gizli tanık ifadelerinin üzerine kurulu olduğunu savundu.

\"HİÇBİR FETÖ\'CÜNÜN, ŞAKİRTİN ELİNDE SİGARA GÖREMEZSİNİZ\"

Erdem, 12 Eylül\'de dedesinin dükkanın yanmasının ardından İstanbul\'a geldiğini, Alevi olmaları nedeniyle kendilerinin küçükken uyarıldığını anlatarak,\"Hayatımda tarikat deneyimim oldu. Orta okulda sigara içmeye başladım. Menzil dergahında sigara ve çay içiliyordu. Rahat sigara içmek için oraya gidiyordum. Sosyal medyada kafamda tekkeyle fotoğraf yayımlandı. Elimde iyi ki sigara görünüyordu. Ahmet Hakan \'Hiçbir FETÖ’cü sigara içmez, zehir içer ama sigara içmez\' diye bir yazı yazdı. O olaydan öyle kurtulduk. Hiçbir FETÖ’cünün, şakirtin elinde sigara göremezsiniz.\" ifadelerini kullandı.

\"GİZLİ TANIĞI BEN AFİŞE ETMEDİM\"

Erdem, \"Gizli tanığı ben afişe etmedim. Sosyal medyada vardı. Kendisi de tweet attı. \'Beni gizli tanık yapmışlar\' dedi. Attığı tweeti bana danışmanım söylemişti. İlk kim deşifre ettiyse ona bakalım. Tarihlere bakalım, paylaşımlara bakalım\" diye konuştu. Duruşma Eren Erdem\'in savunması ile devam ediyor.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ\'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Ababey\'in de aralarında bulunduğu 12 kişi \"şüpheli\" sıfatıyla yer alıyor. Erdem\'in \"FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etmek\" ve \"Göreve ilişkin sırrın açıklanması\", \"Gizliliğin ihlali\" suçlarından 22 yıla kadar hapsi talep edilirken, Karşı gazetesinin eski çalışanı 8 şüpheli hakkında da değişik oranlarda hapis cezası isteniyor. Turan Ababey\'in de aralarında bulunduğu 3 şüphelinin \"Silahlı terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme\" suçundan 15\'er yıla kadar hapsi istenen iddianamede bu 3 şüphelinin etkin pişmanlık hükmünden yararlandırılması talep ediliyor.