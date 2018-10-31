Eren Erdem: Beni illa bir cemaatle ilişkilendirmek istiyorsanız Adnan Oktar'la ilişkilendirin, daha uygun

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in de bulunduğu 12 sanığın yargılanması Silivri'de görüldü. 'FETÖ' iddialarına tepki gösteren Erdem, "Beni illa bir cemaatle ilişkilendirmek istiyorsanız Adnan Oktar’la ilişkilendirin. O bile bana daha uygun" dedi.

Mahkemede savunma yapan Eren Erdem, "Ömrüm boyunca FETÖ’ye karşı mücadele verdim" dedi. Suçlamaların asılsız olduğunu ifade eden Erdem, “Her daim FETÖ’nün daha tehlikeli olduğunu düşündüm ve yazdım. 17-25 Aralık’tan 2 gün sonra, yani 5 yıl önce, halkı darbe ihtimalinden haberdar eden benim. Oysa o dönem iktidar Fetullahla fotoğraf çektiriyordu! Bir gün tutuklanacağımı biliyordum fakat FETÖ gerekçesiyle tutuklanacağım aklıma gelmezdi. Beni illa bir cemaatle ilişkilendirmek istiyorsanız Adnan Oktar’la ilişkilendirin. O bile bana daha uygun!” ifadelerini kullandı.

İddianamede kapatılan Cihan Haber Ajansı'na giderek gizli görüşmeler yaptığının öne sürüldüğünü ifade eden Erdem, bu görüşmelere ilişkin video, HTS kayıtlarının bulunmadığını kaydetti. Gizli tanık beyanlarından yola çıkılarak böyle iddialarda bulunulduğunu dile getiren Erdem, bu iddiaları yalanladı.

"Siz niye böyle bir şeye göz yumdunuz?"

Sanık Erdem, iddianamenin tamamen gizli tanık ifadeleri üzerine kurulu olduğunu savunarak, "Gizli tanık benim gazeteden 4 bin lira maaş aldığımı söylemiş. Yaşantıma yetmeyecek bir para olduğunu belirtmiş, gerisini FETÖ'nün bana verdiğini söylemiş. Gizli tanık bir vergi kaçakçısıydı. Ben 12 bin 500 lira maaş alıyordum. 4 bin lirasını banka üzerinden, geri kalanını elden alıyordum. Çift sözleşme yaptık. Birçok sektörde bu usul uygulanıyordu." ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanı'nın "Siz niye böyle bir şeye göz yumdunuz?" sorusuna Erdem, "Gazete kurulmuş, reklamı yapılmış, gemi yürüyor, artık geri dönme şansımız kalmamış. Birçok sektörde bu yapılıyor" yanıtını verdi.



Dosyada kendisi ile ilgili bir tape bulunmadığını, ByLock kullanıcısı ve Bank Asya'da hesabının olmadığını, yazdığı kitaplar nedeniyle Bank Asya'nın kendisine dava açtığını anlatan Erdem, Fetullah Gülen'in aleyhine yazdığı yazılar hakkında örnekler verdi.

"Tarikat deneyimim oldu"

Dedesinin 12 Eylül'de dükkânın yanmasının ardından İstanbul'a geldiğini, Alevi olmaları nedeniyle kendilerinin küçükken uyarıldığını ifade eden Erdem, Mahkeme Başkanı'nın "Kimsenin mensubu olduğu dini görüşü yargılamıyoruz" ifadesini kullanmasının ardından savunmasında şunları kaydetti:

"Hayatımda tarikat deneyimim oldu. Orta okulda sigara içmeye başladım. Menzil dergahında sigara ve çay içiliyordu. Rahat sigara içmek için oraya gidiyordum. Sosyal medyada kafamda tekkeyle fotoğraf yayımlandı. Elimde iyi ki sigara görünüyordu. Ahmet Hakan 'Hiçbir FETÖ’cü sigara içmez, zehir içer ama sigara içmez. diye bir yazı yazdı. O olaydan öyle kurtulduk. Hiçbir FETÖ’cünün, şakirtin elinde sigara göremezsiniz."

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"Gerçek 'FETÖ'cülerin, TUSKON davasında yargılananların dışarıda olduğunu" savunan Erdem, 'FETÖ' suçunun kendilerine kaldığını öne sürdü.

CHP'liler Silivri'ye akın etti

Aralarında Mahmut Tanal, Aykut Erdoğdu, Ali Şeker, Gökçe Gökçen, Canan Kaftancıoğlu, Musa Çam ve Barış Yarkadaş'ın da bulunduğu yaklaşık 500 CHP'li Erdem'e destek vermek için Silivri 'ye geldi. Açıklama yapmak isteyen CHP'liler ile jandarma arasında yer konusunda tartışma çıktı.

Bu sırada askeri alandan silah sesleri yükseldi. Askerlerin eğitim atışı yaptığı belirtilirken CHP'li Tanal, "Yargılama silah sesi altında olamaz" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'FETÖ'nün 17-25 Aralık'ta yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında, "üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek", "göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "gizliliğin ihlali" suçlarından 22 yıla kadar hapis cezası talep etmişti. Erdem 29 Haziran'dan beri tutuklu bulunuyor.

"Yargılayanların nerede olduğunu hepimiz biliyoruz"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yaptığı açıklamada "Çok yargılamalar oldu ama bugün bakıldığında o yargılamalarda yargılayanların nerede olduğunu hepimiz biliyoruz" ifadelerinde bulunarak ' CHP PM üyesi Eren Erdem 124 gündür neden tutuklu' diye sordu.