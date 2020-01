Ahmet Hakan: FETÖ'cüler sigaraya acayip düşmandır

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in geçen günlerde sosyal medyada gündem olan fotoğrafıyla ilgili olarak "Her konuda takiye yapan, her konuda taviz veren, her konuda bukalemun gibi hareket eden FETÖ’cüler. Tek bir konuda zerre miskal ödün vermezler: Sigara! Öyle sigara düşmanıdırlar ki, sigara içen herhangi birinin FETÖ’nün herhangi bir örgütlenmesinde bir saniye bile durması imkânsızdır. Kısacası Eren Erdem’in elindeki sigara, FETÖ’cü olamayacağının en önemli kanıtıdır" dedi.

Ahmet Hakan'ın "FETÖ'cüler sigaraya acayip düşmandır" başlığıyla yayımlanan (6 Temmuz 2017) yazısı şöyle:

CHP Milletvekili Eren Erdem’in ilk gençlik fotoğraflarını bulmuşlar.

Ne var fotoğraflarda?

- Camiye giden...

- Takke takan...

- Tipik İslami kesim çocuğu...

Bir Eren Erdem var.

*

İşte bu fotoğrafları...

Eren Erdem’in FETÖ’cülüğünün kanıtı olarak takdim ediyorlar.

*

Fakat atladıkları bir husus var:

Eren Erdem’in elindeki sigara!

*

Her konuda takiye yapan, her konuda taviz veren, her konuda bukalemun gibi hareket eden FETÖ’cüler...

Tek bir konuda zerre miskal ödün vermezler:

Sigara!

*

Öyle sigara düşmanıdırlar ki...

Sigara içen herhangi birinin FETÖ’nün herhangi bir örgütlenmesinde bir saniye bile durması imkânsızdır.

*

Kısacası...

Eren Erdem’in elindeki sigara, FETÖ’cü olamayacağının en önemli kanıtıdır.

*

Bu operasyon çekme işlerini FETÖ’cüler iyi beceriyordu.

Şimdikilerse çok acemiler.

Birileri bunlara...

Operasyon çekmenin inceliklerini öğretmeli.