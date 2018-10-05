Eren Derdiyok ve Selçuk İnan'ın durumları belli oldu

Galatasaray Spor Kulübü, Eren Derdiyok'un ağrılarının devam etmesi, Selçuk İnan'ın ise Porto maçı sonrasında kasık adalesindeki ağrıların geçmemesi üzerine her iki oyuncunun da Antalyaspor maçının kamp kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulübün açıklamasında, "Porto maçında forma giyemeyen Eren Derdiyok’un ağrı şikayetlerinin devam etmesinin, Selçuk İnan’ın ise Porto maçı sonrası sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmede kasık adalesindeki ağrıların geçmediğinin tespit edilmesi üzerine her iki oyuncumuzun da Antalyaspor maçı kamp kadrosundan çıkarılmasına karar verilmiştir" denildi.