Eren Derdiyok, Türkiye'ye döndü

Bu sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Ankaragücü, son olarak Özbekistan Ligi'nde Pakhtakor formasıyla şampiyonluk yaşayan 33 yaşındaki Eren Derdiyok ile her konuda anlaşma sağladı.

Süper Lig'de daha önce Kasımpaşa, Galatasaray ve Göztepe formalarını terleten Eren Derdiyok, Türkiye'ye dönüyor.

Bu sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Ankaragücü, geçen sezon Özbekistan Ligi'nde Pakhtakor formasıyla şampiyonluk yaşayan 33 yaşındaki golcü ile her konuda anlaşma sağladı.

Spor Arena'nın haberine göre, Derdiyok, Başkent ekibinden 400 bin Euro yıllık ücret kazanacak.

Türkiye'ye gelip Ankaragücü'nün son hazırlık maçını izleyen Eren Derdiyok'un kısa süre içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Tekrar Süper Lig'e yükselmek adına iddialı bir kadro oluşturan Ankaragücü'nün, Çaykur Rizespor'la sözleşmesi sona eren Abdullah Durak'la da el sıkıştı.