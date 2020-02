Eren Derdiyok: "Hepimiz heyecanla bugünü bekliyorduk"

\"İyi yaptığımız şeyler de oldu, kötü yaptığımız şeyler de\"

\"Her zaman elimden geleni yapacağım\"

\"Şampiyonlar Ligi herkesin hayal ettiği bir yer\"

Serhan TÜRK - Fatih UZUNER / İSTANBUL, (DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova\'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Eren Derdiyok basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi ilk maçına çıkmanın heyecanı içerisinde olduklarını belirten Eren Derdiyok, \"Mutluyuz. İçerde oynadık ve herkes heyecanlıydı. Uzun zamandır bugünü bekliyorduk. Tabii ki iyi yaptığımız şeyler de oldu, kötü yaptığımız şeyler de. Üzerine çalışmamız lazım. Güzel bir galibiyetti. Çalışmaya devam edeceğiz\" ifadelerini kullandı.

\"HER ZAMAN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM\"

Her zaman kulüp için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını ifade eden Derdiyok, \"Ben her zaman elimden geleni yapıyorum. Bu oynadığım zaman da böyle, oynamadığım zaman da. Şansım yaver gidiyor, umarım her şey daha güzel olacak\" dedi.

\"ŞAMPİYONLAR LİGİ HERKESİN HAYAL ETTİĞİ BİR YER\"

Attığı ikinci golle ilgili de konuşan Galatasaraylı futbolcu, \"Tabii ki çalışıyorum. Şimdi yeni toplarla da çalışmaya başladım. Tabi sadece ben değil, hepimiz çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi hepimizin hayal ettiği bir yer. Biz de eksiklerimizi giderip, daha iyi olmaya çalışacağız\" şeklinde konuştu.

