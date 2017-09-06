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Eren Bülbül'ün annesi: Oğlumun kanı yerde kalmasın

"Ben bu yataklarda nasıl yatayım, Erenimin yatağı bile yoktu"

06 Eylül 2017 18:52

Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lılara yönelik operasyon sırasında çıkan çatışmada yaşamını yitiren 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül, "Çocuğumun katilini bulsunlar, kanı yerde kalmasın istiyorum" dedi.

Eren'in yaşamını yitirdiği saldırının ardından annesi Ayşe Bülbül'ün yerleşmesi için yeni bir ev alındı. Reşadiye mahallesindeki yeni evlerinde oğlu olmadan yaşayamadığını söyleyen Ayşe Bülbül, “Eren’im gittikten sonra, ben çocuksuz ne yapayım evi. Şimdiye kadar benim çocuklarımın yatacağı yeri, yiyeceği kabı, bir şeysi yoktu ki. Şimdiden sonra ben evvela çocuğumun katilini istiyorum. Ben yetim çocuğum olmadan karnımı doyuramam. Kimsenin haberi yoktu ki bizden. Çocuğumun katilini bulsunlar kanı yerde kalmasın istiyorum" diye konuştu.

Eren Bülbül, 11 Ağustos’ta Maçka’nın Vazelon Manastırı Mevkii’ndeki bir evden erzak çalan PKK’lıları ihbar etmişti. Operasyona götürülen Eren Bülbül çıkan çatışmada hayatını kaybetmişti.

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