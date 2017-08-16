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Eren Bülbül'ün annesi: Öyle süslü püslü papuçları yoktu benim oğlumun, kara lastik papuçları giyerdi...

Ayşe Bülbül'den Sezen Aksu'ya: Ben de bir çocuk sevdim, içim yanıyor

16 Ağustos 2017 21:04

Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lılar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan15 yaşındaki Eren Bülbül’ün annesi Eren’in kara lastik papuçlarını göstererek "Öyle süslü püslü papuçları yoktu benim oğlumun. İşte bu kara lastik papuçları giyerdi yaz-kış. Şimdi ben giydim o papuçları. Eren'imin şehit olduğu gün ayağındaydı bu kara lastikler. Tek isteğim oğlumu öldüren katillerin yakalanması. Kulağım gelecek haberde. Yoksa gözüm açık gider" dedi.

Sezen Aksu, Eren Bülbül’ün fotoğrafı ve “Bir Çocuk Sevdim” şarkısının yer aldığı bir video paylaşmıştı. Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, Aksu'nun paylaşımı için "Ben de bir çocuk sevdim. İçim yanıyor. Sezen Aksu da anne bilir benim ne çektiğimi" diye konuştu.

 

Baba 18 ay önce hayatını kaybetti
 

Taziyeleri büyük kızının Maçka'daki evinde kabul eden anne, "Bak yavrum, Şenay, Yeter, Figen, Sevil, Gizem, Nez Aynur, Esma, Zeynep... Arif, Çağlar, Olcay ve Erdoğan... Hepsi yanımda. Bir Eren'im yok. Lanet PKK aldı oğlumu benden" diyerek gözyaşı döktü.

 

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